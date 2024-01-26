Американские вопросы: Наследники Ленина в Совбезе ООН

На что рассчитывает Сергей Лавров, тиражируя российскую пропаганду в ООН? Наследники Ленина, Сталина или Ким Ир Сена: что заставляет российских дипломатов перейти на риторику коммунистической эпохи? Наши гости: бывший российский дипломат Борис Бондарев и публицист Дэвид Саттер.