Американские вопросы: Наследники Ленина в Совбезе ООН

На что рассчитывает Сергей Лавров, тиражируя российскую пропаганду в ООН? Наследники Ленина, Сталина или Ким Ир Сена: что заставляет российских дипломатов перейти на риторику коммунистической эпохи? Наши гости: бывший российский дипломат Борис Бондарев и публицист Дэвид Саттер.
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