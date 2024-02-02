Американские вопросы: Байден и Трамп на пути к неизбежной номинации?

Остались ли у Трампа препятствия на пути к партийной номинации в президенты США? Может ли в борьбу Байдена и Трампа вмешаться независимый кандидат? Незаконная иммиграция и право женщин на аборты – главные темы предвыборной кампании? Наши гости: политолог Андрей Коробков и социолог Ольга Каменчук