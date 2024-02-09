Руслан Габбасов: "Хабиров — провластная часть башкирского национального движения"
О событиях в Башкортостане в подкасте "А что после Путина?" "Idel.Реалии" поговорили одним из лидеров башкирского национального движения Русланом Габбасовым. Он считает, что власти обозлили жителей республики, а протесты башкортостанцев в поддержку Алсынова "ошарашили" не только Уфу, но и Москву.
Другие материалы
-
-
02 февраля 2024
Анастасия Шевченко: "Будь Россия федеративной, войны бы не было"
-
26 января 2024
А что после Путина?
-
12 января 2024
Хотят ли США распада России?
-
05 января 2024
А что после Путина?
-
29 декабря 2023
Россия глазами Эдварда Лукаса