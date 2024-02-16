Американские вопросы: Конфисковать нельзя? Как употребить активы Банка России на пользу Украине?

Реалистична ли конфискация активов Центробанка РФ на Западе? Есть ли способы воспользоваться российскими активами, не конфискуя их? Можно ли превратить деньги России в источник финансирования помощи Украине? Наш гость: сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам.