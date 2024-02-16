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Американские вопросы: Конфисковать нельзя? Как употребить активы Банка России на пользу Украине?

Американские вопросы: Конфисковать нельзя? Как употребить активы Банка России на пользу Украине?
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Американские вопросы: Конфисковать нельзя? Как употребить активы Банка России на пользу Украине?

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Реалистична ли конфискация активов Центробанка РФ на Западе? Есть ли способы воспользоваться российскими активами, не конфискуя их? Можно ли превратить деньги России в источник финансирования помощи Украине? Наш гость: сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам.

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