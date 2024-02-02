США нанесли масштабные удары по проиранским группам в Сирии и Ираке

В пятницу вечером Соединенные Штаты нанесли массированные удары по объектам на территории Сирии и Ирака, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированным с ним вооруженным формированиям.

Удары, целью которых были штабы, командные пункты, разведывательные центры, склады оружия и бункеры были нанесены в ответ на атаку беспилотников на американскую военную базу в Иордании в прошлое воскресенье. В результате этой атаки погибли три и ранены более сорока американских военнослужащих. По словам американских представителей, американские воздушные удары - сигнал Ирану о том, что за любые попытки нападений со стороны контролируемых им групп на американские войска, находящиеся в регионе, как и на торговые суда в Красном море последует расплата. Согласно заявлению Пентагона, ударам подверглись 85 пять объектов на территории Сирии и Ирака. По ним было выпущено более 125 ракет и управляемых бомб. В атаке участвовали стратегические бомбардировщики, базирующиеся в США. Американские самолеты, находящиеся на базах и авианосцах в регионе, держатся в резерве.

В заявлении президента США Джо Байдена говорится о том, что он дал указание о нанесении ударов в ответ на убийство трех американских солдат. "Наш ответ начался сегодня", - подчеркнул Джо Байден. - Он будет продолжаться." По словам президента Байдена, дальнейшие действия будут предприниматься по мере необходимости. Американские представители ожидают, что воздушные удары могут продолжаться в течение ближайших дней, недель и даже месяцев.

Соединенные Штаты предупредили Иран о том, что он понесет ответственность за нападения связанных с ним групп на американские войска в Сирии и Ираке. Предупреждения не принесли результатов. Поэтому нынешняя операция, как предполагают аналитики будет масштабной и, потенциально, затяжной. Вместе с тем, представители администрации подчеркивают, что США не будут наносить удары по территории Ирана. Белый дом хочет избежать прямой конфронтации с Ираном.