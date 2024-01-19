"Готовьте гробы!" Зачем Иран обстреливает своих соседей

В последние дни вооруженные силы Ирана поразили ракетами разные цели одновременно в Сирии, Ираке и Пакистане, причем пакистанская армия ударила в ответ. Насколько общая военно-политическая ситуация в регионе стала еще более взрывоопасной и что хочет Тегеран показать всему миру своими действиями?

Так называемая "иранская дуга нестабильности", простирающаяся почти на 3 тысячи километров, расползается еще дальше. Израиль и сектор Газа, Йемен и Красное море, Ливан, Сирия, Ирак – а теперь и Пакистан.

После серии недавних ударов ракетами и дронами по целям в соседних Пакистане, Ираке и Сирии власти Ирана сделали ряд жестких заявлений, очевидно, демонстрируя как своим союзникам, так и многочисленным врагам не столько свои военные возможности, сколько отсутствие колебаний перед лицом настоящих и выдуманных опасностей. На этой неделе в Тегеране на улицах появились настенные граффити, баннеры и транспаранты, восхваляющие последние ракетные атаки, а также полные угроз всем "врагам Ирана". Например, на одном из таких баннеров изображена запускаемая ракета, над которой нанесена надпись на фарси и на иврите: "Готовьте гробы!".

Игра чужими руками

Иран, с тех пор как в октябре после нападения ХАМАС началась война в секторе Газа, заметно усилил агрессивную риторику и начал всячески использовать против Израиля свои разнообразные прокси-силы. Эти действия Тегерана в сочетании с его нынешними обстрелами соседних государств заметно увеличивают риск того, что пожар большой войны может охватить весь Большой Ближний Восток.

При этом шиитский Иран все еще решительно хочет выглядеть самой могущественной державой в регионе, где его главным соперником остается Саудовская Аравия, союзник США, поддерживаемая некоторыми другими арабскими соседями, в первую очередь суннитскими монархиями. Не имея иных по-настоящему сильных союзников на Ближнем Востоке, Иран уже давно вооружает, обучает, финансирует, консультирует и даже руководит многими движениями, разделяющими его идеологию и внешнеполитическое видение.

Хотя иранские силы принимали и непосредственное участие в войнах в Сирии и Ираке, Тегеран в основном предпочитает бороться со своими внешними противниками закулисно и чужими руками – называя себя и всех своих ополченцев, прокси-силы и прочие вооруженные "группировки на содержании" и прочие "священной осью сопротивления сатанинской мировой власти американских империалистов и израильских сионистов", рассматривая все свои действия последних лет как часть "единой борьбы".

Например, всеобщее внимание сейчас привлекли действия одного из ближайших союзников Ирана, хуситской группировки "Ансар Алла" в Йемене, нападающей на торговые суда и даже боевые корабли западных стран в Красном море, на морских путях, ведущих к Суэцкому каналу. Лидеры хуситов 18 января заявили, что их прямое военное столкновение с США и их союзниками только усилит группировку, и пообещали продолжить нападения – явно после консультаций с Тегераном.

18 января иранские вооруженные силы, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), провели на юге страны, на территории от восточной части Персидского залива до центра Оманского залива, очередные масштабные военные и военно-морские учения с участием десятков боевых самолетов и беспилотников.

Тегеран всячески пытается демонстрировать силу возможно, еще и потому, что ряд недавних нападений и терактов на его собственной территории заставили его выглядеть уязвимым. Ведь сам Иран, как и почти все другие страны Большого Ближнего Востока, вынужден постоянно вести борьбу с разными действующими против него вооруженными сепаратистскими движениями и террористическими группировками – и не всегда победа оказывается на его стороне.

Бей своих, чтобы чужие боялись

Примечательно, что сейчас Иран обстреливает объекты в трех государствах, каждое из которых в той или иной степени до сих пор было расположено к нему дружески. Пока что Ирак и Пакистан отозвали из Ирана своих послов. Пакистанские власти также запретили иранскому послу, сейчас находящемуся за границей, возвращаться в дипмиссию в Исламабад.

"Мы – мощная мировая ракетная держава. Где бы и кто бы ни захотел угрожать Исламской Республике Иран, мы отреагируем, и наша реакция обязательно будет жесткой и решительной", – заявил 18 января министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани после заседания кабинета министров.

По мнению большинства независимых аналитиков, все эти заявления, все лозунги и граффити и вся демонстрация иранской силы имеют одну главную цель: они должны в первую очередь не напугать кого-либо в дружественных государствах, а успокоить всех "ястребов" и воинственных консерваторов в самом Тегеране, а также и всех воинственных союзников Ирана за рубежом. И предупредить Израиль, США и еще разные внутренние и региональные вооруженные террористические группировки о том, что Иран без колебаний нанесет ответный удар в случае любого нападения.

Хронология размахивания кулаками

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории провинции Белуджистан в Пакистане. Тегеран утверждает, что целью атаки были объекты вооруженной группировки белуджских сепаратистов "Джейш аль-Адль", признанной в Иране террористической организацией. Группировка действует с 2012 года и базируется на пакистанской территории. Члены "Джейш аль-Адль" придерживаются салафитского течения в суннитском течении ислама и ведут борьбу против действующих шиитских властей Ирана, но одновременно и против пакистанской армии. Власти Пакистана сообщили, что в результате этой атаки погибли двое детей.

Юго-восточная иранская провинция Систан и Белуджистан, граничащая одновременно с Афганистаном и Пакистаном, – место исторического проживания народа белуджей в стране, где доминирует шиизм. Это бедный и слаборазвитый регион, давно к тому же страдающий от жестокой засухи. Когда-то Систан и Белуджистан из-за огромных урожаев здешней пшеницы называли "житницей Ирана". Однако с 1980-х годов из-за нерационального использования водных ресурсов (это давняя и повсеместная проблема во всем Иране на протяжении десятилетий) провинция постепенно превратилась в бесплодную пустыню.

Этноконфессиональный вооруженный конфликт в историческом Белуджистане начался еще в 1948 году, после распада Британской Индии, и продолжается до сих пор. Националисты-белуджи, добивающиеся независимости для своего народа, разделенного между двумя странами, противостоят правительствам и войскам и Ирана, и Пакистана. В Иране белуджи, большинство которых относится к суннитам, сопротивляются персам-шиитам, в Пакистане они же сражаются с шиитами-хазарейцами. В прошлые годы Иран несколько раз оказывал прямую военную помощь пакистанскому правительству в борьбе с повстанцами.

Несколько недель назад белуджские сепаратисты, действующие в ирано-пакистанском пограничье протяженностью в 900 километров, заявили о причастности к атакам на провинции Систан и Белуджистан на востоке Ирана, а в декабре признали ответственность за теракт в полицейском участке в иранском городе Раск. Тогда погибли 12 сотрудников полиции и еще семеро были ранены.

18 января Пакистан ударил в ответ по семи объектам на иранской территории. По данным агентства Mehr, при атаке использовались ракеты и беспилотники. В заявлении пакистанского МИД говорится, что Исламабад "нанёс серию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан". Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати в интервью государственному телевидению Ирана сообщил, что в результате взрывов в городе Сераван рано утром в четверг погибли по меньшей мере семь человек, в том числе две женщины и шесть детей, которые все были "иностранными гражданами". Ещё один взрыв произошел недалеко от города Сераван, пострадавших там не было, сообщил представитель Тегерана.

При этом Пакистан (государство, обладающее ядерным оружием) назвал Иран "братской страной" и заявил, что уважает его суверенитет и территориальную целостность. Со своей стороны к вечеру 18 января Министерство иностранных дел Ирана, все еще жестко критикуя Исламабад за "неприемлемую несоразмерность его нападения исходящей угрозе", похоже, также попыталось взять примирительный тон, в очередном заявлении назвав Пакистан "другом и братом".

Кроме того, в ночь на 16 января КСИР сообщил, что атаковал дронами и баллистическими ракетами объекты на территориях Ирака и Сирии – а именно по американским военным базам и "штаб-квартире" израильской разведки "Моссад" в районе города Эрбиль в Иракском Курдистане, и по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. В Эрбиле в результате этой атаки погибли четыре человека. Тегеран заявляет, что там якобы при участии США ведется подготовка бойцов "Исламского государства", потом устраивающих теракты в Иране. Ирак в ответ заявил об отсутствии на своей территории каких-либо объектов "Моссада" и о намерении подать жалобу в Совбез ООН в связи с иранским ракетным ударом.

Хотя правительство Ирака не имеет никаких отношений с Израилем, в том числе дипломатических, региональное правительство Иракского Курдистана на самом деле давно с Израилем тесные связи установило. К примеру, в 2022 году Израиль действительно проводил разведывательные операции против Ирана из Иракского Курдистана. Несколько месяцев назад иранская армия также выпустила залп ракет (почти безрезультатный) по объектам на севере Ирака, которые, по заявлениям Тегерана, были связаны с Израилем – в ответ на предположительно израильский авиаудар по иранскому заводу по производству беспилотников.

Последний иранский удар по территории Сирии, 15 января, был направлен против боевиков группировки "Исламское государство". Ранее, 3 января, в иранском городе Керман на кладбище у мемориала генералу КСИР Касему Сулеймани, убитому в результате американского точечного удара ракетой в 2020 году в Ираке, в годовщину его смерти во время траурной церемонии произошла серия сильных взрывов. Тегеран сообщил тогда о более чем 100 убитых и более чем 200 пострадавших. На следующий день ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство", заявившая, что их осуществили два смертника.

Представители ИГ не уточнили, какую цель они преследовали. Эксперт вашингтонского Института ближневосточной политики Аарон Зелин предположил, что подоплекой теракта могла стать опять-таки вражда между суннитами, к которым относятся большинство сторонников ИГ, и шиитами. При этом официально Тегеран вновь обвинил во взрывах в Кермане Израиль и США. Чуть позднее источники в разведке США на основании спутниковых данных и прослушивания разговоров главарей террористов заявили, что за взрывами на кладбище в Кермане 3 января стоит афганское крыло ИГ – группировка "ИГ-Хорасан".

При этом правительство сирийского диктатора Башара Асада, в отличие от властей Пакистана и Ирака, вообще никак не отреагировало на иранские ракетные удары – видимо, в силу установившегося правила никак не раздражать давнего союзника. Да и просто от невозможности что-либо изменить. В течение более чем десяти лет Асад в борьбе с "Исламским государством" и другими оппозиционными силами в своей разорванной на клочки войной стране полагался в первую очередь именно на Тегеран, а также и на Москву. За это время Иран и Россия, а также Израиль, США и Турция сбросили на сирийскую землю бесчисленное количество боеприпасов – действуя каждый по своему усмотрению в одностороннем порядке, в борьбе против тех или иных сил и группировок, сражающихся в Сирии.