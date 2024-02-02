Американские вопросы. Второе дыхание санкций

Санкции начали причинять боль среднему россиянину? Конфискация российских активов за рубежом становится вероятной? Наши гости: Леон Арон, эксперт института Американ Энтерпрайз, и Юрий Городниченко, профессор экономики университета в Беркли, консультант Федерального резервного банка Сан-Франциско
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