Американские вопросы. Второе дыхание санкций

Санкции начали причинять боль среднему россиянину? Конфискация российских активов за рубежом становится вероятной? Наши гости: Леон Арон, эксперт института Американ Энтерпрайз, и Юрий Городниченко, профессор экономики университета в Беркли, консультант Федерального резервного банка Сан-Франциско