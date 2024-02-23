Американские вопросы: "Необходимо победить зло". Уроки двух лет войны.

Как помощь США Украине стала заложником одного человека? Джо Байдену требуются победы Киева на поле боя? Новый год войны – новые санкции? Наши гости: бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол и бывший посол Соединенных Штатов в Украине Стивен Пайфер.