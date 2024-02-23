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Американские вопросы
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Американские вопросы: "Необходимо победить зло". Уроки двух лет войны.

Американские вопросы: "Необходимо победить зло". Уроки двух лет войны.
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Американские вопросы: "Необходимо победить зло". Уроки двух лет войны.

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Как помощь США Украине стала заложником одного человека? Джо Байдену требуются победы Киева на поле боя? Новый год войны – новые санкции? Наши гости: бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол и бывший посол Соединенных Штатов в Украине Стивен Пайфер.

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