Американские вопросы: "Необходимо победить зло". Уроки двух лет войны.
Как помощь США Украине стала заложником одного человека? Джо Байдену требуются победы Киева на поле боя? Новый год войны – новые санкции? Наши гости: бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол и бывший посол Соединенных Штатов в Украине Стивен Пайфер.
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