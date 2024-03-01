Американские вопросы: Видят ли в США угрозу российского тоталитаризма?

Трамп – единственное препятствие на пути выделения американской помощи Украине? Чем привлекает путинская Россия американских консерваторов? Готовы ли США дать отпор тоталитаризму? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с правозащитником Юрием Ярым-Агаевым, главой Центра изучения тоталитарных идеологий.