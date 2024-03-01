Американские вопросы: Байден против Трампа - победит менее непопулярный?

Сила и слабость кандидатов: что показали выборы в пятнадцати штатах США? Признаки паники в рядах демократов? Как Трамп превратился из отверженного в фаворита? Наши гости: политолог из университета Теннесси Андрей Коробков и историк из университета Сетон -Холл в Нью-Джерси Натаниэл Найт.