live Американские вопросы: Байден против Трампа - победит менее непопулярный?
Сила и слабость кандидатов: что показали выборы в пятнадцати штатах США? Признаки паники в рядах демократов? Как Трамп превратился из отверженного в фаворита? Наши гости: политолог из университета Теннесси Андрей Коробков и историк из университета Сетон -Холл в Нью-Джерси Натаниэл Найт.
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