Независимые СМИ запустили сбор пожертвований для украинцев

Ряд независимых российских СМИ, вынужденных перенести свою деятельность за пределы России, во вторую годовщину начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину запустили проект "Давайте", направленный на поддержку пострадавших в ходе войны. Это совместная инициатива "Службы поддержки", "Медузы" и "Дождя". Все три признаны в России нежелательными организациями.

Проект запускается в субботу, 24 февраля, и будет работать, "пока российские ракеты летят в Украину", говорят организаторы.

Целью проекта названо стремление собрать как можно больше регулярных пожертвований, чтобы обеспечить постоянный приток помощи жителям Украины, пострадавшим от войны. Отмечается, что собранные средства переведут помогающим организациям в Украине, а также на экстренную помощь пострадавшим от российской агрессии.

Отчеты о распределении пожертвований будут опубликованы на сайте проекта. Донаты смогут помочь сиротам, жителям прифронтовых территорий, тем, кто лишился дома, а также животным, получившим ранения и потерявшим хозяев, отмечают авторы инициативы.

Основатели проекта предупредили, что помогать жителям Украины через "Давайте" небезопасно лишь тем, кто находится за пределами России. "Несмотря на то что мы собираем деньги для мирных украинцев, в России такой донат может стать поводом для уголовного дела, в том числе по особо тяжким статьям", - отмечают журналисты.