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Страны G7 продолжат принимать меры для снижения доходов России

Видеоконференция стран G7 с участием президента Украины, 6 декабря 2023 года
Видеоконференция стран G7 с участием президента Украины, 6 декабря 2023 года

Страны "Группы семи" в день второй годовщины начала войны России против Украины заявили, что продолжат принимать меры для снижения доходов Москвы.

"Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам. Мы продолжим сокращать источники доходов России", — говорится в заявлении стран G7.

Российские активы останутся замороженными в странах "семёрки" до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине от боевых действий, отмечается в коммюнике.

Также страны G7 пообещали способствовать восстановлению Украины после завершения конфликта, препятствовать обходу санкций Россией при помощи третьих стран и ввести ограничения против тех компаний и граждан, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу.

Кроме того, "Группа семи" пообещала ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и призвали Россию объяснить обстоятельства смерти Алексея Навального в колонии.

  • Страны G7, Евросоюз и Австралия заблокировали активы российского Центробанка наличными и в ценных бумагах на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть от этой сумы находится в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear. В 2023 году центр заработал около четырёх миллиардов евро на инвестировании российских активов. Совет ЕС в середине февраля утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины.
  • Москва обещает ответить на конфискацию её активов за рубежом и передаче их Киеву.

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