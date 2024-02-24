Жанна Немцова: ответ на убийство Навального — поддержка Украины

Результативным ответом Запада на смерть российского оппозиционера Алексея Навального будет поддержка Украины. Об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" заявила журналистка Жанна Немцова —дочь убитого девять лет назад в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова.

"Это такая затяжная война сейчас, ситуация на фронте неблагоприятна, на мой взгляд, для Украины, нужно продолжать военно-экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Украина не должна проиграть в этой войне", — заявила журналистка. Она также считает, что необходимо вводить санкции против тех, кто поддерживает войну.

Немцова подчеркнула, что для президента России Владимира Путина будет иметь серьёзные внутриполитические последствия объявление ещё одной волны мобилизации. А для того, чтобы её проведение было необходимо нужно помогать Украине. По её словам, мобилизация — это то, что затрагивает большинство людей в России.

Немцова также прокомментировала смерть Навального в колонии особого режима "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе. Немцова считает, что политик был убит, а власти не отдают тело, так как боятся, что в преддверии выборов на похороны могут прийти сотни тысяч людей.

"Это совершенно какая-то ужасающая, сюрреалистичная, я бы сказала, языческая история вокруг тела Алексея Навального. Такое ощущение, что Владимир Путин боится мертвого Навального не меньше, чем он боялся живого Навального", — сказала Немцова.

Оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в посёлке Харп Тюменской области. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. За несколько дней до смерти Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО с более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Вдова политика Юлия Навальная пообещала продолжить дело мужа.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля. Суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Чечни, среди которых были офицеры силовых структур. Это Заур Дадаев, которого признали непосредственным исполнителем убийства, братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Никто из них вину не признал. Заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены в причастности к убийству руководства Чечни или России.

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