Зеленский записал обращение к украинцам в аэропорту Гостомель

Президент Украины Владимир Зеленский в день второй годовщины начала полномасштабной российской агрессии записал видеообращение в аэропорту Гостомель под Киевом, где 24 февраля 2022 года начались бои украинской армии с российскими десантниками.

Владимир Зеленский записал своё обращение к украинцам на мобильный телефон, стоя на фоне самолетов, уничтоженных во время боёв. "Именно отсюда должно было начаться то самое «Киев и Украину за 3 дня». Два года назад мы огнем встречали тут вражеский десант. Два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров", - сказал Зеленский.

Свои слова он сопроводил совместными кадрами с приехавшими в Украину во вторую годовщину вторжения премьер-министрами Италии, Канады, Бельгии и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Дорогие великие люди великой страны, я безмерно горжусь каждым из вас. Я восхищаюсь каждым из вас. Я верю в каждого из вас. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит Украине погибнуть", - сказал в обращении к народу украинский президент. Он выразил уверенность в том, что Украина победит. Зеленский сделал акцент на "справедливом мире на украинских условиях".

Владимир Зеленский поблагодарил, в том числе, людей в других странах, которые "поддерживают Украину и правду".

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил украинскую "формулу мира" - документ из десяти пунктов, призванный найти пути завершения войны и создать условия режима безопасности, при котором дальнейшие войны в Европе были бы невозможны. В Москве инициативу назвали неприемлемой - помимо прочего, "формула мира" предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.

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