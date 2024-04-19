Американские вопросы: Трамп под судом

Может ли нью-йоркский процесс над Трампом обернуться для него серьезными последствиями? Может ли осужденный по уголовному делу стать президентом США? Как набрать беспристрастных присяжных в городе, где не любят Трампа? Наши гости: правовед Илья Сомин и Павел Ивлев, в прошлом адвокат ЮКОСа.