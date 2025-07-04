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Американские вопросы: "Большой и прекрасный" или "совершенно безумный" билль. Страсти вокруг законопроекта о государственных расходах

Американские вопросы: "Большой и прекрасный" или "совершенно безумный" билль. Страсти вокруг законопроекта о государственных расходах
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Американские вопросы: "Большой и прекрасный" или "совершенно безумный" билль. Страсти вокруг законопроекта о государственных расходах

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Почему закон о госрасходах вызвал редкий накал страстей в стенах Конгресса? Кто расплатится за снижение налогов? Чем чреват гигантский госдолг США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом из университета Индианы Михаилом Алексеевым и политологом из университета Теннеси Андреем Коробковым.

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