Американские вопросы: "Большой и прекрасный" или "совершенно безумный" билль. Страсти вокруг законопроекта о государственных расходах

Почему закон о госрасходах вызвал редкий накал страстей в стенах Конгресса? Кто расплатится за снижение налогов? Чем чреват гигантский госдолг США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом из университета Индианы Михаилом Алексеевым и политологом из университета Теннеси Андреем Коробковым.