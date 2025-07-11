Американские вопросы: Министерство образования и другие жертвы образовательных реформ президента Трампа

Нужно ли стране министерство образования? Стоит ли высшее образование в США высокой платы за обучение? Чего хочет добиться Трамп? Наши гости: профессор Гарвардского университета Евгений Шахнович, профессор университета Сетон-Холл Максим Матусевич и профессор Хейверфорд-колледжа Владимир Конторович.