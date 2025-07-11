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Американские вопросы: Министерство образования и другие жертвы образовательных реформ президента Трампа

Американские вопросы: Министерство образования и другие жертвы образовательных реформ президента Трампа
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Американские вопросы: Министерство образования и другие жертвы образовательных реформ президента Трампа

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Нужно ли стране министерство образования? Стоит ли высшее образование в США высокой платы за обучение? Чего хочет добиться Трамп? Наши гости: профессор Гарвардского университета Евгений Шахнович, профессор университета Сетон-Холл Максим Матусевич и профессор Хейверфорд-колледжа Владимир Конторович.

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