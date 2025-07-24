Власти РФ: в Сочи в результате атаки БПЛА погибли два человека

Две женщины погибли в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, обе погибшие во время атаки находились на улице Авиационной.

11 человек пострадали в результате падения обломков беспилотника на нефтебазу. Четверо из них госпитализированы, написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

Об атаке на нефтебазу в Краснодарском крае также сообщил в своем Телеграм-канале Дмитрий Плишкин, глава администрации федеральной Территории Сириус, где находится нефтебаза.

Украинская сторона эту информацию не комментировала.