В Москве демонтируют скульптуру "Большая глина №4"

В Москве начался демонтаж скульптуры "Большая глина № 4", установленной в 2021 году на Болотной набережной рядом с культурным центром "ГЭС-2" .

Автор скульптуры Урс Фишер передал её в дар Москве безвозмездно. По замыслу Фишера, скульптура символизирует "касание материала, из которого позже будет создано нечто новое". Все работы в серии "Большая глина" выполнены по одной схеме: сперва Урс Фишер разминает куски глины, а затем делает их увеличенные копии из алюминия, пишет "Медуза.

"Смена объекта — это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры", — говорится в заявлении "ГЭС-2", опубликованном 28 июля.

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