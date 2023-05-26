Претензий нет? Придут ли к примирению Армения и Азербайджан

Лидеры Армении и Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев, 25 мая на переговорах в Москве заявили, что между их странами больше нет территориальных споров, и что они готовы прийти к договоренности о взаимном признании границ. Насколько близко Ереван и Баку приблизились к заключению полноценного мирного соглашения – и насколько прочным оно окажется?

Армения и Азербайджан договорились о готовности взаимно признать территориальную целостность друг друга. Об этом Никол Пашинян сообщил 25 мая в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве, после встречи с Ильхамом Алиевым, прошедшей при посредничестве российского президента Владимира Путина. Алиев сказал после этих переговоров, что у Баку сегодня нет территориальных претензий к Армении. По словам азербайджанского президента, после того, как Пашинян выразил готовность признать территориальную целостность Азербайджана, у двух стран "есть возможность выхода на мирное соглашение".

22 мая на пресс-конференции в Ереване Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, с площадью в 86 тысяч 600 квадратных километров, включая и самопровозглашенный Нагорный Карабах (армянское название – Арцах), но при двух условиях – обеспечения безопасности тамошнего армянского населения и признания со стороны Баку территории Армении площадью в 29 тысяч 800 квадратных километров. Пашинян подчеркнул, что безопасность армянского населения должна обсуждаться в рамках переговоров между Баку и Степанакертом (азербайджанское название – Ханкенди). При этом, по словам премьер-министра Армении, должны быть созданы международные гарантии, чтобы вопрос прав армян Нагорного Карабаха "не был предан забвению" и Азербайджан "не продолжил проводить политику этнической чистки и геноцида".

Пашинян в ходе пресс-конференции 22 мая в Ереване коснулся и вопроса членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Ереван может выйти из ОДКБ, если посчитает организацию недееспособной.

Часть границы между Арменией и Азербайджаном при этом до сих пор не демаркирована, и Ереван все еще обвиняет Баку в занятии части армянских территорий. Азербайджан эти обвинения отвергает.

По сообщениям российских информагенств, 25 мая Алиев и Пашинян (предварительно по отдельности пообщавшись с Путиным), на трехсторонней встрече также обсудили вопросы пересечения границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. По словам Пашиняна, Армения готова обеспечить работу всех служб для работы всех видов транспорта на своей территории. Ереван также ожидает, что Азербайджан откроет для Армении свою железную дорогу через Нахичевань для отправки грузов в Россию и Иран.

Как рассказал потом российский вице-премьер Алексей Оверчук, на следующей неделе в Москве должна состояться встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана, которые обсудят порядок пересечения границ между двумя странами. По словам Оверчука, обе страны "одинаково понимают, как должно идти разблокирование".

Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.

По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.

Смогут ли Ереван и Баку теперь забыть о многолетней вражде и всех старых взаимных обидах, и как надолго? Что последует за всеми заявлениями Алиева и Пашиняна? На этот и другие вопросы в беседе с Радио Свобода отвечает знаток региона, военно-политический аналитик Михаил Шерешевский:

– Чего добились для себя и Баку, и Ереван, согласившись признать территориальную целостность друг друга?

Баку вполне может продать это решение общественному мнению своей страны, как победу

– Это прорыв в отношениях Армении и Азербайджана. Правда, остались спорные вопросы в отношении некоторых небольших участков территории обеих стран. Но по главной проблеме, статусу Карабаха, Пашинян и Алиев, насколько можно понять из опубликованной информации, договорились, согласившись с тем, что это – международно-признанная территория Азербайджана. Теперь она признана таковой в Армении. И на первый взгляд кажется, что тяжелый спор, из-за которого две страны конфликтовали с конца 1980-х годов, разрешен. Но, к сожалению, на практике это не вполне так, и предстоят сложные и неоднозначные процессы.

– Что вы имеете в виду?

– Карабах в настоящее время находится под контролем двух сил – местных армянских ополченцев, настроенных сепаратистски по отношению к Азербайджану, и российских военных миротворцев. Примерно 5 тысяч легко вооруженных армянских ополченцев и несколько тысяч российских военных окружены 50-тысячным азербайджанским корпусом, располагающим самым современным тяжелым вооружением. Кроме того, вооруженные силы Азербайджана контролируют господствующие высоты. Руководство Армении согласилось с тем, что Карабах азербайджанский. Но у местных сепаратистов свои планы, и они в настоящее время никуда уходить не собираются. Российские войска также оттуда не уходят. Они в Карабахе – до 2025 года. Так что пока азербайджанские войска туда, вероятно, не станут заходить, Баку не нужен конфликт с Россией.

– В таком случае, на что надеется руководство Азербайджана?

– Во-первых, решение Армении признать Карабах азербайджанским было принято после поражения Армении в 44-дневной войне 2020 года, под давлением азербайджанской армии. Последняя время от времени продвигается вперед, забирая под свой контроль небольшие участки спорных территорий. В конце концов, Ереван не выдержал давления и пошел на соглашение. Так что теперь Баку вполне может продать это решение общественному мнению своей страны, как победу.

Во-вторых, российские войска находятся в Карабахе по соглашению с Азербайджаном до, как уже говорилось выше, 2025 года. Ведь это – международно-признанная территория Азербайджана. Возможно, когда придет время, в Баку скажут: "Гости дорогие, спасибо за все, но вам пора домой".

– И тогда российские войска уйдут?

Экономические, да и в какой-то мере политические связи Москвы с Баку и Анкарой укрепляются

– В Баку думают, что, скорее всего, да. Не будем забывать о том, что Азербайджан является ближайшим партнером и военным союзником Турции. Так вот, экономические, да и в какой-то мере политические связи Москвы с Баку и Анкарой укрепляются. Не будем забывать и другое: Россия находится под международными санкциями. Однако, ни Турция, ни Азербайджан к ним не присоединились. И это имеет для Москвы большое значение. Когда-то в России говорили, что хотят поднять товарооборот с Турцией с 20–30 до 100 миллиардов долларов в год. В то время многие улыбались или даже крутили пальцем у виска. Как оказалось – зря. Буквально за последний год товарооборот России и Турции вырос, по некоторым данным, до 60 миллиардов долларов. Россия экспортирует в Турцию углеводороды в огромных объемах, обеспечивая эту страну дешевыми энергоносителями. Она помогает Турции превратиться в крупный газовый хаб. Одновременно Москва вложила до 25 миллиардов долларов в строительство АЭС "Аккую", то есть она сама кредитует это строительство. Турции происходящее невероятно выгодно – но и российские компании оказываются в выигрыше, когда переводят в Турцию деньги. Эта страна становится тихой гаванью для российских капиталов. В Европе им грозят санкции, в Турции – нет.

По указанным причинам Кремль выступает за создание коридора через Сюникскую область, через Южную Армению (так называемый "Зангезурский коридор", из-за которого в начале встречи 25 мая Алиев и Пашинян даже перебили Путина и чуть было не поругались, все могло пойти насмарку – РС) в азербайджанский эксклав Нахичевань. Коридора, который свяжет материковый Азербайджан с Нахичеванью, а через него – напрямую с Турцией. Это имеет большое значение и для Азербайджана, и для Москвы, если там появится, в том числе и для нее, дополнительный торговый маршрут в Турцию.

Карта будущего "Зангезурского коридора" из Твиттера - каким его видит Азербайджан:

Казалось бы, Россия – союзник Армении. Да, в определенной мере это так, но Россия, также в определенной мере, и союзник Турции и Азербайджана, и для нее связи с Турцией важны. Более того, значение этих связей растет. А значит, Москве очень невыгодно конфликтовать с Баку. Поэтому азербайджанское руководство рассчитывает на то, что Москва (учитывая возможное состояние российской экономики и внешней политики через пару лет) не будет заинтересована в том, чтобы мешать азербайджанцам войти в Карабах в 2025 году. Подчеркну, что таковы расчеты и предположения Баку. Они могут ошибаться.

– Турция и Азербайджан не опасаются попасть под американские и вообще международные санкции в связи с тем, что они ведут активную торговлю с Россией?

Азербайджан является не только союзником Турции, но и партнером Израиля

– Такие опасения у них есть. Но они считают, что Анкара и союзный ей Баку обладают некоторым иммунитетом от санкций. Они рассуждают так: США много ссорились с Турцией в последние годы, но к чему в итоге они пришли? К тому, что Турция, оставаясь членом НАТО и продолжая играть одну из ключевых ролей в Североатлантическом союзе (государство с почти 90-миллионным населением и с ВВП в 900 миллиардов долларов, и со второй по численности армией в НАТО, прикрывающая его южный и восточный фланги), стала теснее сотрудничать с враждебной НАТО Россией. В Вашингтоне многие сегодня считают, что зашли слишком далеко. Похоже, американцы пойдут навстречу Турции в некоторых вопросах – например, помогут осуществить глубокую модернизацию более 100 истребителей F-16 турецких ВВС. Турция в обмен, вероятно, согласится на вступление в НАТО Швеции.

Что касается Азербайджана, то он является не только союзником Турции, но и ближайшим союзником и партнером Израиля. И силой, противостоящей на Южном Кавказе Ирану, противнику США и Израиля. Азербайджан продает Израилю нефть, в обмен на новейшее оружие. Баку очень важен для Вашингтона как сила, сдерживающая Тегеран. После 44-дневной войны Азербайджан резко увеличил свои военные расходы, возможно на треть или больше, готовясь к возможному столкновению с Ираном. Не секрет, что сегодня США рассматривают вопрос о продаже F-16 и Азербайджану. Хотя какое-то давление Вашингтона на Анкару и Баку, с целью заставить их уменьшить сотрудничество с Россией, существует. Иногда это давление работает. Но в отношении иммунитета от американских санкций, думаю, турецкие и азербайджанские политики в значительной мере правы. И это – важная часть политического уравнения на Южном Кавказе.

– Вернемся к Карабаху. Какой видится дальнейшая судьба армян, живущих там?

– Это болезненный вопрос для всех, и здесь нужна величайшая осторожность. За десятилетия конфликта погибло много людей с обеих сторон, многие азербайджанцы и армяне вынуждены были покинуть свои дома. Сегодня руководство Армении, не имея возможности силой удержать Карабах, намерено говорить об обеспечении прав армян Карабаха в Азербайджане. Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Карабах, но только при условии обеспечения безопасности армянского населения. В Баку, со своей стороны, говорят, что будут относиться к карабахским армянам как ко всем прочим гражданам Азербайджана, соблюдая их права.

За десятилетия конфликта погибло много людей с обеих сторон, многие азербайджанцы и армяне вынуждены были покинуть свои дома

Мы можем предполагать, что за закрытыми дверьми сейчас идет большой диалог. Скорее всего, Брюссель и Вашингтон, которые поддержали решение Еревана, требуют от Баку определенных гарантий в отношении прав армян Карабаха. Во всяком случае, мне трудно представить, чтобы они не попытались поднять этот вопрос в ходе переговоров с руководством Азербайджана.

– А насколько в самой Армении население и местные политики примут такое решение премьер-министра Пашиняна? Не начнутся ли там вновь протесты, или даже нечто большее?

– Протесты обязательно будут, вопрос лишь в степени радикализма тех, кто станет в них участвовать. Например, недавно имела место попытка похищения сына Пашиняна – это пытались сделать родственники армянских военных, погибших во время 44-дневной войны. Чтобы представить себе то, как происходящее воспринимается сегодня в Армении, нужно сознавать, что победа в Первой Карабахской войне (1992–1994 годы) и провозглашение независимости Карабаха от Азербайджана (в Армении его называют Арцах) стали ключевыми системообразующими событиями в истории Второй армянской республики (хотя независимый Арцах никто в мире официально не признал, даже сама Армения). Отделение Карабаха от Азербайджана, провозглашение его независимости и независимости самой Армении в ходе распада СССР, победа в войне с Азербайджаном – все слилось воедино. Эти события лежат в основании национальной идеологии Республики Армения. И тут возникает новая цепь событий – поражение в 44-дневной войне в 2020 году, а затем согласие Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана. С точки зрения определенной части жителей Армении, хотя и не всех, происходит катастрофа.

– Что случится, если в Армении возьмут верх силы, заинтересованные в отказе от политики Пашиняна? Силы, которые обнулят все его соглашения и предложения? Это вообще возможно?

– Такой вариант нельзя полностью сбрасывать со счетов. С большой вероятностью он приведет к новой полномасштабной войне между Арменией и Азербайджаном. Военный потенциал Баку серьезно увеличился по сравнению даже с тем, который уже имелся у него во время 44-дневной войны, так как Турция и Израиль буквально накачивают его новейшими видами высокоточного оружия. А в недалеком будущем появятся и американские F-16. В то же время Ереван так и не смог восстановить свои вооруженные силы после последнего поражения – армянская армия потеряла в 2020-м около половины своих танков, и большое количество другой техники. Это было бы новое кровопролитие, после которого Армения, скорее всего, снова бы оказалась за столом переговоров – но в худшей для нее ситуации, нежели сейчас.

– Насколько другие страны сегодня поддерживают Армению? Насколько безальтернативным было решение Пашиняна, бесспорно, тяжелое для него, признать Карабах азербайджанским?

– Ваш вопрос содержит уже большую часть ответа. Будь у него альтернатива, он, конечно, не стал бы принимать решения, которые способны разрушить его политическую карьеру. О позиции России мы говорили выше. Иран до определенного момента грозил войной Азербайджану в случае, если Баку предпримет попытки силой забрать Зангезурский коридор. Тегеран весьма опасается укрепления на Южном Кавказе азербайджано-турецкого блока, с которым он конкурирует. Кроме того, Иран раздражают связи Баку с Иерусалимом. Но, вероятно, в Ереване сочли, что Тегеран не является достаточно надежным партнером, способным обеспечить защиту интересов армянского государства.

Никол Пашинян отметил, что Запад даже оружие не готов поставлять Армении, пока она состоит в ОДКБ, то есть является союзной России страной. С точки зрения Запада сотрудничество Армении с Россией – токсично

Что касается Запада, то в США, и особенно во Франции, имеются определенные симпатии к Армении. Они связаны с влиятельными армянскими общинами в этих странах, с тем, что в Армении – реальная представительная демократия, и с некоторыми другими факторами. Но недавно Никол Пашинян отметил, что Запад даже оружие не готов поставлять Армении, пока она состоит в ОДКБ, то есть является союзной России страной. С точки зрения Запада сотрудничество Армении с Россией – токсично. Не говоря о том, что у США есть и определенные симпатии к Азербайджану (о которых я упомянул ранее). Уйти из ОДКБ и порвать с Россией Пашинян, несмотря на всю свою критику в адрес этой организации, не решается. Ведь это могло бы означать потерю всякой российской защиты – и что тогда будет с Карабахом? Со всей Арменией в целом? Не станет ли Москва враждебна Еревану? Не хватает ли и без того врагов у Армении? Одним словом, решение Пашиняна о признании Карабаха азербайджанским как раз и означает, что у него вряд ли был другой выход. Никакой внешней силы, которая поддерживала бы стремление Еревана удержать Карабах, на политической карте мира незаметно.