Аляска, сэр

В американском городе Анкоридж на Аляске накануне саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся митинг в поддержку Украины.

Трамп в своей соцсети Truth Social перед встречей написал, что "ставки высоки". С Дональдом Трампом на Аляску едут госсекретарь Марко Рубио, министры торговли — Говард Лютник, финансов — Скотт Бессант, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и другие члены команды Трампа, сообщил Белый дом.

В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Начало переговоров запланировано на 22:30 по Москве. Пропаганда и делегация РФ преподносят саммит как современную версию саммитов сверхдержав — СССР и США.

Трамп планирует лично встретить Путина на военно-морской базе Элмендорф-Ричардсон.

Путин направится в Анкоридж из Магадана, где он сделал остановку по пути в США.

О том, что предшествовало саммиту на Аляске и об отношениях Путина и Трампа, говорим в программе "Лицом к событию" с политологами Константином Скоркиным и Александрой Филиппенко.



