"Снова будут давить на Украину". Блогеры – о переговорах на Аляске

Новость о планах президента США Дональда Трампа встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны в Украине на Аляске вызвала новую волну обсуждений того, как может закончиться война, и опасений, что Вашингтон и Москва оставят за бортом переговоров Киев и его европейских союзников.

Впрочем, на словах лидеры стран ЕС и других государств приветствовали сообщение о переговорах на Аляске, хотя в Брюсселе отдельно призвали учитывать на них вопросы безопасности Украины. В заявлении Евросоюза подчеркивается, что конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий.

Утром в воскресенье, 10 августа, западные СМИ также сообщили о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече. Впоследствии в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на Аляске скорее будет попытка поговорить о разногласиях: "Мы попытаемся найти такое решение на основе переговоров, которое устроит и россиян, и украинцев. В конце концов, обе стороны, вероятно, будут недовольны", – сказал Вэнс.

И украинские, и российские блогеры скептически относятся к тому, что 15 августа (дата, на которую назначена встреча Путина и Трампа) возможно будет достичь мира в Украине, но у каждого – свои аргументы.

Иван Яковина:

Аляска – довольно экзотично. Но место проведения переговоров – это ерунда, важнее суть.

Сейчас любое перемирие, даже с уступкой Украиной части территорий, но без разоружения ВСУ – это поражение России.

Разгром Украины (демилитаризация) и смена власти на пророссийскую (денацификация) не состоятся. То есть две основные цели войны, заявленные Путиным в день большого вторжения, не достигнуты. Самая главная цель – полное уничтожение государства Украина и стирание идентичности ее народа – тем более провалена. Государство укрепилось, а идентичность навечно закалена огнем и кровью.

Единственное, что Путин сможет записать себе в актив – это сухопутный коридор в Крым. Но и тот, разумеется, придется отдавать в среднесрочной перспективе.

Z-тусовка взорвется негодованием, если что-то такое будет подписано. Для них это однозначное предательство Родины. Я абсолютно не понимаю, как Путин может на такое согласиться. Это же как дать согласие на новый военный бунт в стиле "Марша Справедливости" Пригожина!

Но других вариантов на данный момент просто нет. И, видимо, уже и не будет. Если Путин откажется, Украина получит дальнобойные ракеты для ударов по Москве, а Россия получит фактический запрет на продажу нефти. Сейчас у него последний шанс урвать хоть что-то.

Сергей Медведев:

Если через три с половиной года войны встреча на территории США с военным преступником все же состоится, это станет крупнейшим внешнеполитическим успехом путина и прорывом изоляции, даже независимо от ее результатов. А результатов и не будет: "договоренность с путиным" – оксюморон, поэтому главный результат – это сам факт встречи. После этого останется только пригласить путина в ООН, рассказать о фашистском режиме и страданиях Донбасса.

Особенно противно место встречи – это реверанс в сторону "общего наследия" и исторических нарративов, которые так важны для российского фюрера, думаю, это было гениальная идея Дмитриева, которую продали через Уиткоффа. Чекистская разводка, которую Трамп даже не считывает, типа вчерашнего вручения Ордена Ленина замглавы ЦРУ. Наверное, еще будут обсуждать Арктику. Российские СМИ захлебнутся в оргазме: Аляска наша!

Посвящается всем тем, кто чутко прислушивался к сигналам от Трампа, ловил перемены в настроении, его нахмуренные бровки и угрозы пальчиком. С момента драки на ковре в Белом доме его пророссийская линия практически не менялась. Остается только строить догадки, что заставляет Трампа так неприкрыто играть за команду кремля.

Александр Эткинд:

Отношения между сверхдержавами полны тонкого троллинга – проще говоря, взаимных издевательств. Джон Рид – выпускник Гарварда, прославивший большевистскую революцию – похоронен у Кремлевской стены, вероятно, по распоряжению самого Ленина. Потом Сталин похоронил там еще двух американцев – один был провалившимся шпионом, другой знатным мемуаристом.

Которому из друзей окажет такую честь Путин – погибшему мальчишке-фанатику, не закончившему школу и не написавшему ни строчки? Его матери, заместителю директора ЦРУ по "цифровым инновациям"? Вот она наверняка заслужила свой орден Ленина. Или паре нью-йоркских спекулянтов недвижимостью, которые на волне того же троллинга добились мировой власти и теперь не знают, что с этим делать? Как бы хорошо похоронить их в одном гробу у той же стены.

Но издевательское предложение встретиться на Аляске не хуже ордена Ленина за слитые "инновации". Аляска, где великая держава истребила тюленей и отступила перед тлинкитами. Аляска, где одну только водку можно было купить или продать без американских посредников. Аляска, полная сокровищ и отданная за грош. Аляска, символ геополитических амбиций и эколого-экономического провала.

От кремлевской стены до американских морей, мертвые хоронят живых, всласть поиздевавшись напоследок.

Марина Охримовская:

Хорошее место Аляска. И до колонии "Полярный волк" недалеко. У одного из участников рандеву должны бы поджилки от страха трястись, возможные риски для гостя самого большого эксклава в мире значительно возрастают. И надо бы отдать должное настойчивости 47-го предпринимателя из Белого дома.

Александр Подрабинек:

Саммит на Аляске – это не намек ли на то, что Аляска исконно российская территория и не пора ли ей вернуться в родную гавань?

Блогеры обсуждали также возможные параметры будущих договоренностей, в основном то, о чем подробно говорилось в статье The Wall Street Journal: якобы спецпосланник США Стивен Уиткофф по итогам переговоров неясно обозначил союзникам позицию России. Он якобы решил, что Путин готов вывести войска из неполностью оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины в обмен на вывод Украиной войск из оставшейся под ее контролем части Донецкой области, хотя на самом деле российский президент лишь повторил свое требование об уходе ВСУ из всех четырех вписанных в российскую Конституцию украинских регионов.

Александр Морозов:

В NYT пишут (со ссылкой, разумеется, на анонимные источники), что якобы Путин предложил Уиткоффу такой ход: Кремль готов подписать соглашение о 60-дневном прекращении огня, но в качестве жеста доброй воли предлагает Киеву вывести войска с территории Донецкой области. И вот если за 60 дней эти войска полностью уйдут, то тогда возможны мирные переговоры. То есть как только это произойдет, Кремль снова выкатит свой меморандум об условиях нейтралитета, прав русского языка, демилитаризации, денацификации и т.д. И после этого режим прекращения огня случайно обвалится – и все пойдет дальше, как раньше.

Мол, если такую схему обсуждать, то можно встретиться и с Трампом, якобы дал понять Путин. Уиткофф быстро поехал домой, Дмитриев воскликнул: "Диалог восторжествует", Ушаков сказал, что, да, встреча Трампа и Путина возможна на следующей неделе. Марко Рубио сказал, что встреча возможна, но нам надо серьезно поработать для этого в течение недели...

В общем, надо ожидать второго выхода Меланьи Трамп. Потому что только она может помочь Донни сделать какой-то осмысленный выбор в этой ситуации.

Игаль Левин:

В целом все понятно: спецпосланник Путина Уиткофф передал Трампу, что русские согласны на заморозку по ЛБЗ, но только с передачей некоторых территорий русским без боя.

Это буквально то же самое, о чем Уиткофф говорил несколько месяцев назад, когда США давили на Зеленского и Украину.

Мол, это же типа территории русских, референдумы-х**вендумы там и т. д., – как говорил Уиткофф.

Зеленский уже выступил, отметив, что никакие территории отданы не будут, да это и невозможно – по той же Конституции, например.

При этом Трамп меньше, чем через неделю, встретится с Путиным, русские уже подтвердили, что эта встреча будет.

То есть дальнейшее давление тут будет снова на Украину – типа, ну смотрите, русские же согласны на заморозку, просто просят утешительный приз в виде еще территорий.

А значит, следующий ход уже за Европой – дать США четко понять, что никто ничего бесплатно Путину отдавать не будет: заморозки – пожалуйста, но без утешительных призов.

Я про дипломатию, конечно же, – так-то главное слово, как было, так и остается за украинским солдатом: именно он решал и будет решать, что именно там зафиксируют политики.

Что до нас всех, то нужно быть готовым к новому дипломатическому и информационному давлению сразу с нескольких сторон.

Предметом обсуждения также были имперские нарративы Кремля и попытки понять, к чему эти установки могут привести в будущем.

Илья Будрайтскис:

21 февраля 2022 года на знаменитом заседании Совбеза Медведев четко озвучил стратегию, которой затем Кремль последовательно придерживался на протяжении трех лет войны:

"...опыт [войны с Грузией 2008-го и аннексии Крыма 2014го] показал, что будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией – а мы, подчёркиваю, под руководством Президента этому научились – напряжение, которое сейчас просто вибрирует вокруг нашей страны, всё равно так или иначе будет спадать. Не быстро, не одномоментно, но так устроена человеческая история, что от этой ситуации рано или поздно устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям, к переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности.

Здесь, знаете, как у Булгакова в известном произведении: никогда не просите – сами придут и всё предложат."

Таким образом, по кремлевскому таймлайну первая стадия отношения Запада к вторжению - отрицания, или "истерики", сменилась на вторую - попытку торга после прихода Трампа, чтобы затем прийти к принятию ("первопричин конфликта"). Если на Аляске произойдет именно это – имперский раздел Украины на основе полного признания всеми сторонами исторической концепции Путина – это колесо совершенно точно покатится дальше.

Виталий Портников:

В Украине будущие отношения нашей страны с Россией любят рассматривать сквозь призму ее возможного разложения. Сколько раз мы слышали о том, что настоящая безопасность Украины может быть гарантирована только распадом Российской Федерации, сколько экспертов объясняли нам, что война против Украины и приведет Россию к этому распаду, что ослабление государственности вследствие этой войны может усилить желание отделиться у населения национальных республик, а может и у российских регионов. И от Российской империи ничего не останется.

Между тем никаких объективных признаков такого развития событий не наблюдается. За последние десятилетия процесс русификации народов России только усилился и приобрел такие обороты, которых не наблюдалось даже в советское время. Региональный сепаратизм также остался где-то в далеком прошлом – да и в 1990-е годы он был скорее аргументом для контроля над финансовыми потоками, чем реальным желанием и, главное, возможностью создать некую "Уральскую республику". Некуда правду деть, национальные движения народов Российской Федерации получили тогда реальный стимул на фоне процесса отделения союзных республик, однако без их поддержки, без соседства с ними в рамках единого государства эти движения были обречены на поражение – тем более после кровавого усмирения Ичкерии. И если смотреть объективно, Российская Федерация - не империя, а обломок империи. Однако это не обломок, страдающий от фантомной боли за потерянными землями и народами. Это обломок, который воспринимает эти земли и народы как легитимную зону собственного влияния и даже как потенциальные собственные территории.

Украина и большинство других бывших советских республик покидали Советский Союз, чтобы о нем забыть. Россия оставляла его, чтобы восстановить, только уже с другой властью и с новыми инструментами влияния, прежде всего экономическими. Отсюда и конструкция Содружества независимых государств, и другие российские интеграционные проекты, и постоянное вмешательство во внутренние дела соседей, и поддержка сепаратизма в любой его форме. Итак, то, что мы воспринимали в 1990-х как окончательное разложение империи, было скорее периодом ее полуразложения. А окончательное разложение началось именно тогда, когда в Кремле лопнуло терпение и вместо влияния на выборы, экономического шантажа и подкупа элит Путин прибегнул к настоящей войне – с ракетами, танками и сотнями тысяч смертей. Если войну против Грузии или даже аннексию Крыма еще можно было с закрытыми глазами воспринимать как "эксцесс", то большая война против Украины не оставила элитам бывших советских республик никаких сомнений в том, как Путин относится к их государственности. Это население еще может иметь сомнения – на то оно и постсоветское население. А у какого-то Алиева или Токаева никаких иллюзий больше быть не может.

Поэтому практически с первых дней после провала путинского блицкрига начался лихорадочный поиск новых спонсоров безопасности всеми, у кого их еще нет. Поэтому президент Азербайджана и премьер Армении соглашаются с тем, чтобы важнейший региональный транспортный коридор контролировали Соединенные Штаты, а не Россия. Поэтому президент Казахстана празднует свой юбилей в компании главы КНР. Поэтому даже Лукашенко, зависимый от Путина, казалось бы, во всем, настоящая марионетка на чужих штыках, называет себя "трампистом" – и, если бы у него была лишь малейшая возможность, он бы, без сомнения, сбежал.

На самом деле это и есть настоящий процесс распада империи – конечно, не такой заметный по сравнению с картиной разложения самой Российской Федерации, но гораздо более реальный. Процесс полураспада может привести либо к восстановлению имперской государственности, пусть и на короткое время, либо к окончательному краху. То, что мы сейчас наблюдаем, и есть процесс окончательного краха, запущенный высокомерием и догматизмом Путина и других чекистов – ведь если бы не большая война, процесс полураспада мог бы длиться долго, очень долго.

Путину, о чем бы он там ни договаривался в дальнейшем, не удалось выполнить главную задачу имперского возрождения – покорение Украины. Вместо этого он превратил, возможно, ближайшую к России бывшую советскую республику во врага на десятилетия, если не на столетия, и напугал всех остальных. На этом история российского имперского проекта завершается. Создатель этого проекта, первый российский император Петр I, развернул его лицом к Европе. Его современный разрушитель вернул московскую государственность в Азию и хвастается тем, что его родственники изучают китайский – в последний раз такое подхалимство перед Востоком можно было наблюдать разве что во времена борьбы за ордынские "ярлыки".

И это еще одна иллюстрация того, что погоня за призраком утраченной империи закономерно завершается в Пекине.