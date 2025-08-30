Суд признал незаконными импортные пошлины Трампа

В пятницу федеральный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящего суда и признал неконституционными решения Белого дома о введении импортных пошлин на товары подавляющего большинства стран-торговых партнеров Соединенных Штатов.

Суд пришел к выводу, что закон, на основании которого президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины, в действительности не предоставляет подобных полномочий президенту. Согласно закону о Чрезвычайных международных экономических полномочиях, президент имеет право прибегать к различным финансовым и экономическим мерам для нейтрализации "необычных и экстраординарных внешних угроз" национальной безопасности, внешней политике или экономике страны. Президент Трамп ввел импортные пошлины, объявив, что значительный торговый дефицит является угрозой национальной безопасности. Суды не согласились с такой трактовкой закона, придя к выводу, что президент не обладает неограниченным правом облагать пошлинами импорт из стран-торговых партнеров. Это право принадлежит Конгрессу.

Решение суда ставит под вопрос судьбу уже введенных пошлин, а также договоров, устанавливающих более высокие импортные пошлины, достигнутых со многими торговыми партнерами США, включая Европейский союз. В обращении к суду представители администрации Дональда Трампа предупредили о том, что отмена пошлин может спровоцировать экономический хаос.

Апелляционный суд отложил вступление своего решения в силу до середины октября, дав Белому дому возможность оспорить его в Верховном суде, куда администрация Трампа намерена обратиться.