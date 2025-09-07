Визы США гражданам РФ будут выдавать только в Астане и Варшаве

Госдепартамент США ужесточил правила получения американских неиммиграционных виз, включая туристические. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, согласно распоряжению, вступившему в силу немедленно, собеседования для получения таких виз можно проходить только в стране, в которой постоянно проживает претендент на визу или гражданином которой он является.
Это не касается тех случаев, когда в стране нет посольства США или оно не осуществляет нормальных консульских операций. Последнее относится в том числе к России, где после значительного сокращения числа сотрудников посольства консульские операции были сведены к минимуму. Однако гражданам таких стран предписано обращаться за визами только в конкретные американские дипучреждения в третьих странах. В случае с гражданами России речь идёт о посольствах США в столице Казахстана Астане и в столице Польши Варшаве. В дипучреждениях США в других странах, как следует из сообщения, американскую визу россиянам не выдадут.
Гражданам Украины предписано обращаться за визами в диппредставительства США в Польше (Кракове и Варшаве), а гражданам Беларуси - в Варшаве и Вильнюсе.
Записи на уже запланированные собеседования, как правило, остаются в силе, говорится в сообщении. Также могут быть сделаны исключения из общего правила по гуманитарным или политическим основаниям.
- Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила миграционную политику и в частности проводит масштабные кампании по депортации лиц, находящихся в Соединённых Штатах, по мнению властей, нелегально, или тех, кому было отказано в убежище. Среди депортируемых есть и россияне. Американские ведомства в своих аккаунтах в соцсетях обращаются к россиянам с призывом не пытаться попасть в США без визы.
- Консульский отдел посольства США в Москве не выдаёт туристические визы россиянам с 2021 года. В посольствах США за рубежом получить такие визы в принципе было возможно - в отличие от ряда стран ЕС, после российского вторжения в Украину Соединённые Штаты не ввели запрета на выдачу россиянам туристических виз.