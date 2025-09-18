Британский премьер принимает Трампа в загородной резиденции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг принимает президента США Дональда Трампа в своей загородной резиденции Чекерс.

Вместе с президентом на вертолёте в Чекерс прибыла его супруга Мелания. Супруги Стармеры приветствовали их у входа в резиденцию.

Ночь Трамп провёл в королевском замке Виндзор, где накануне прошла торжественная встреча с участием британского короля Карла III и банкет. На банкете король заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания едины в противостоянии "тирании" и в поддержке Украины. Эти слова отметил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив британского монарха.

Ожидается, что тема войны в Украине и ужесточения санкций против России будет обсуждаться и на сегодняшних переговорах Трампа и Стармера. Речь пойдёт также о взаимной торговле и инвестициях.

По окончании переговоров ожидается пресс-конференция, в ходе которой, как отмечают агентства, могут прозвучать неудобные вопросы, в частности об обвинявшемся в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейне, связи с которым стали причиной недавней отставки британского посла и в Вашингтоне, и о свободе слова, которую администрация США и британское правительство трактуют по-разному. Между сторонами наметились разногласия и по вопросу об Израиле - ожидается, что Лондон может в ближайшее время признать независимость Палестинского государтсва, против чего выступают США.

Комментаторы отмечают, что Стармер, несмотря на разногласия, стремится использовать визит Трампа для укрепления экономических связей между странами, - на фоне введения США многочисленных пошлин против товароов из других стран. Также британский премьер рассчитывает повлиять на Трампа по вопросу об ужесточении его позиции в отношении России.