В порту Петербурга перехвачены полторы тонны кокаина

Брикеты с кокаином (иллюстративное фото)
Брикеты с кокаином (иллюстративное фото)

В порту Петербурга перехвачена партия контрабандного кокаина весом более полутора тонн, сообщает "Фонтанка".

Как пишет издание, информация о возможной контрабанде поступила в российские спецслужбы от зарубежных партнеров. 29 августа силовики пришли с проверкой в морской порт Санкт-Петербурга и в контейнере с бананами, прибывшем на судне Cool Emerald из Эквадора, нашли 1500 брикетов кокаина. Их общая стоимость на чёрном рынке оценивается в более чем 20 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведётся розыск "всех причастных" к контрабанде лиц.

В сообщении "Фонтанки" также отмечается, что в Петербурге регулярно перехватывают наркотики из Эквадора. В мае, также в порту, на борту судна был обнаружен 61 килограмм кокаина. В июле был задержан гражданин Эквадора, который пытался продать 23 килограмма наркотика.

