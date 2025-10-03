Американские вопросы: Испытание "Томагавками"?

Поставки "Томагавков" Украине: реальный план или инструмент давления на Кремль? Киев сможет скоро обойтись без оружия из США? Трамп готов поддержать Украину? Наши гости: Андерс Аслунд, в прошлом советник правительств нескольких стран, и Юрий Ярым-Агаев, глава Центра изучения тоталитарных идеологий.