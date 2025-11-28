Ссылки для упрощенного доступа

Американские вопросы: Лесть, дружелюбие, показная сговорчивость: как Путин искал подход к Клинтону

Американские вопросы: Лесть, дружелюбие, показная сговорчивость: как Путин искал подход к Клинтону
Американские вопросы: Лесть, дружелюбие, показная сговорчивость: как Путин искал подход к Клинтону

Чем Владимир Путин подкупил Билла Клинтона? Почему российская политика была слабым местом американских администраций? Сможет ли Трамп стать на сторону Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с историком из Университета Сетон-Холл Натаниэлом Найтом и правозащитником Юрием Ярым-Агаевым.

