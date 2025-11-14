Америка: недоступное убежище?

США не верят Интерполу? Российских беженцев массово депортируют из Америки? Кто получает убежище в США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с юристом Павлом Ивлевым и Дмитрием Валуевым, координатором группы «Русская Америка за демократию в России».
Выпуски
-
14 ноября 2025
Американские вопросы: Как шатдаун взял США в заложники
-
-
-
24 октября 2025
Американские вопросы: Многомиллионные протесты – сигнал Трампу?
-
17 октября 2025
Американские вопросы: Саммит как средство против "Томагавков"?
-
10 октября 2025
Американские вопросы: Испытание "Томагавками"?