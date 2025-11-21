Ссылки для упрощенного доступа

Американские вопросы: Переменчивый президент Трамп и его мирный план

Американские вопросы: Переменчивый президент Трамп и его мирный план
Американские вопросы: Переменчивый президент Трамп и его мирный план

По чьей инициативе появился выгодный для России мирный план? Чем может руководствоваться Дональд Трамп? Владимир Путин ведет рискованную игру? Наши гости: Дэвид Кремер, директор института Джорджа Буша, Илан Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета, и публицист Дэвид Саттер.

