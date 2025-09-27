Зеленский: если РФ угрожает блэкаутом Киеву, он будет и в Москве

Если Россия угрожает Киеву блэкаутом, то в Кремле должны знать, что масштабные отключения электричества будут и в Москве. Об этом на брифинге в Киеве в субботу сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, такое мнение он высказал в том числе и на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом. Как отметил Зеленский, в случае, если Россия чем-либо угрожает, "цивилизованные страны" должны угрожать ей тем же в ответ, в том числе на уровне риторики. "Быть цивилизованными с нецивилизованными – мне кажется, это ошибка, как в риторике, так и в более содержательных шагах на поле боя и в отношении России", - сказал в частности Зеленский. Он высказал мнение, что "цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами, но это не значит, что они слабы, и не нужно показывать слабость".

Комментируя сообщения СМИ о том, что Зеленский поднимал на встрече с Трампом запрос о закупке крылатых ракет "Томагавк", президент Украины заявил, что американский лидер получил запрос "с деталями и иллюстрациями" относительно всего, чего "хочет Украина". По словам Зеленского, речь идёт и о дальнобойном оружии, прямо о "Томагавках" он не сказал.

Зеленский подтвердил, что США в ближайшее время посетит украинская делегация в том числе для переговоров о поставках оружия - по новой схеме, США продают его другим странам НАТО, а те передают Киеву.

Зеленский также коснулся темы ПВО. По его словам, в Украине уже месяц работает система ПВО "Пэтриот", полученная из Израиля. Ранее о передаче этой системы говорил посол Израиля в Украине, при этом власти Израиля это сообщение дезавуировали. Посол позже уточнил, что Израиль передал комплекс не напрямую Киеву, а через посредничество США. Также, по словам Зеленского, этой осенью в Украину прибудут ещё две системы "Пэтриот" - об их передаче Германией по договорённости с США сообщалось ранее.

Президент Украины также заявил, что украинские системы ПВО в ночь на 10 сентября сбили более 90 российских дронов, летевших в сторону Польши, и в польское воздушное пространство смогли войти только 19 из них. Польская сторона это заявление пока не комментировала, ранее в Варшаве сообщали, что беспилотники влетали над территорию страны главным образом со стороны Беларуси. Зеленский также сказал, что Украина готова производить больше перехватчиков дронов, но для этого нужно дополнительное финансирование.

Россия регулярно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего в тех или иных регионах страны периодически происходят отключения электричества. В частности в Запорожье в результате российской атаки 27 сентября без света остались почти 9 тысяч домохозяйств, сообщил глава региона Иван Федоров. В определённые периоды свет в Украине, в том числе и в Киеве, подавался по графику. Масштабного общенационального блэкаута, тем не менее, за 3,5 года войны удалось избежать.

Украина также наносит удары по энергетическим объектам на территории России, однако, как правило, удары наносятся не по электростанциям, а по нефтеперерабатывающим заводам. В последние недели таких ударов стало больше.



