Зеленский: если РФ угрожает блэкаутом Киеву, он будет и в Москве

Если Россия угрожает Киеву блэкаутом, то в Кремле должны знать, что масштабные отключения электричества будут и в Москве. Об этом на брифинге в Киеве в субботу сказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, такое мнение он высказал в том числе и на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом. Как отметил Зеленский, в случае, если Россия чем-либо угрожает, "цивилизованные страны" должны угрожать ей тем же в ответ, в том числе на уровне риторики. "Быть цивилизованными с нецивилизованными – мне кажется, это ошибка, как в риторике, так и в более содержательных шагах на поле боя и в отношении России", - сказал в частности Зеленский. Он высказал мнение, что "цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами, но это не значит, что они слабы, и не нужно показывать слабость".
Комментируя сообщения СМИ о том, что Зеленский поднимал на встрече с Трампом запрос о закупке крылатых ракет "Томагавк", президент Украины заявил, что американский лидер получил запрос "с деталями и иллюстрациями" относительно всего, чего "хочет Украина". По словам Зеленского, речь идёт и о дальнобойном оружии, прямо о "Томагавках" он не сказал.
Зеленский подтвердил, что США в ближайшее время посетит украинская делегация в том числе для переговоров о поставках оружия - по новой схеме, США продают его другим странам НАТО, а те передают Киеву.
Зеленский также коснулся темы ПВО. По его словам, в Украине уже месяц работает система ПВО "Пэтриот", полученная из Израиля. Ранее о передаче этой системы говорил посол Израиля в Украине, при этом власти Израиля это сообщение дезавуировали. Посол позже уточнил, что Израиль передал комплекс не напрямую Киеву, а через посредничество США. Также, по словам Зеленского, этой осенью в Украину прибудут ещё две системы "Пэтриот" - об их передаче Германией по договорённости с США сообщалось ранее.
Президент Украины также заявил, что украинские системы ПВО в ночь на 10 сентября сбили более 90 российских дронов, летевших в сторону Польши, и в польское воздушное пространство смогли войти только 19 из них. Польская сторона это заявление пока не комментировала, ранее в Варшаве сообщали, что беспилотники влетали над территорию страны главным образом со стороны Беларуси. Зеленский также сказал, что Украина готова производить больше перехватчиков дронов, но для этого нужно дополнительное финансирование.
- Россия регулярно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего в тех или иных регионах страны периодически происходят отключения электричества. В частности в Запорожье в результате российской атаки 27 сентября без света остались почти 9 тысяч домохозяйств, сообщил глава региона Иван Федоров. В определённые периоды свет в Украине, в том числе и в Киеве, подавался по графику. Масштабного общенационального блэкаута, тем не менее, за 3,5 года войны удалось избежать.
- Украина также наносит удары по энергетическим объектам на территории России, однако, как правило, удары наносятся не по электростанциям, а по нефтеперерабатывающим заводам. В последние недели таких ударов стало больше.