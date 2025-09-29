Трамп обсуждает с Нетаньяху мирную инициативу США

Президент США Дональд Трамп 29 сентября принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Это уже четвертый визит израильского премьера в Вашингтон с момента вступления Трампа в должность в январе. На этот раз, как перед встречей дал понять сам Трамп, будет обсуждаться последняя американская инициатива по завершению войны в секторе Газа и освобождению заложников, которых продолжают удерживать палестинские вооружённые группировки.

Ранее Вашингтон представил план, состояший из 21 пункта, ряду ключевых арабских и исламских стран. На переговорах с Нетаньяху, как пишут агентства, президент будет стремиться, чтобы израильский премьер поддержал инициативу.

Отвечая на вопрос журналиста во время приветствия Нетаньяху у входа в Белый дом, Трамп сказал, что "вполне уверен" в перспективах скорого достижения мира. Позднее в понедельник ожидается пресс-конференция лидеров.

По сообщению корреспондента израильского "12 канала", Нетаньяху из Белого дома позвонил премьер-министру Катара и извинился за атаку на столицу страны Доху 9 сентября, целью которой были высокопоставленные деятели группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС). По утверждениям ХАМАС, они остались в живых, это косвенно признал Израиль. Катар и ряд других стран выразили возмущение действиями Израиля.



План предусматривает прекращение огня в Газе при условии немедленного освобождения всех заложников. За этим последует постепенный вывод израильских войск из Газы.

Управление территорией должно перейти к силам стабилизации из арабских и мусульманских государств, а группировка ХАМАС, признанная террористической в США, Израиле и Евросоюзе, будет исключена из участия в политическом процессе. Переселение жителей Газы в рамках соглашения не предусматривается.



Ранее Трамп в интервью Axios говорил, что переговоры по его плану завершения войны в Газе находятся "на финальной стадии" и могут открыть путь к более широкому миру на Ближнем Востоке.

"Все собрались вместе, чтобы заключить сделку, но нам ещё предстоит ее довести до конца. Арабский мир хочет мира, Израиль хочет мира, и Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — прим. РС) хочет мира", — отметил он.

Представители ХАМАС подтвердили, что им известно о предложении США, но официальный текст документа они пока не получили. Группировка заявила, что готова рассмотреть любые инициативы, направленные на прекращение войны.

На прошедшей ранее на этой неделе Генассамблее ООН ряд государств, включая Францию, Великобританию и Канаду, объявили о признании независимого Палестинского государства. США этот шаг не поддержали.



