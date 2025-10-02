WSJ: США предоставят Киеву данные для ударов по объектам в России

США предоставят Украине разведывательную информацию необходимую для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в глубине российской территории. Соответствующее распоряжение отдал президент США Дональд Трамп, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Как отмечает газета, ранее администрация Трампа не предоставляла Украине разведданных о российских объектах, находящихся на значительном расстоянии от украинских границ. США также призвали своих европейских союзников поделиться разведданными о российских нефтеперерабатывающих заводах, трубопроводах, других компонентах энергоструктуры, которые могут стать целями украинских ударов.

Одновременно, в Белом доме обсуждается идея поставок Украине различных крылатых ракет среднего радиуса действия в том числе "Томагавк" и "Барракуда", однако решения на этот счет пока не было принято. Решение о расширении обмена разведывательными данными с Киевом, по словам аналитиков, один из важных сигналов, свидетельствующих о готовности Дональда Трампа увеличить американскую поддержку Украины после того, как его усилия добиться прекращения боевых действий не принесли успеха. В конце августа Белый дом одобрил поставки Киеву нового типа ракет "воздух-земля", способных поражать цели на расстоянии до 500 километров.