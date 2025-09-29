Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Келлог: США не запрещают Украине наносить удары вглубь России

Спецпосланник президента США Кит Келлог
Спецпосланник президента США Кит Келлог
Слушать
54 сек.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Соединенные Штаты не против того, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Об этом в интервью Fox News сказал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

По словам Келлога, в России "нет неприкосновенных мест".

Журналистка Fox News Джеки Генрих спросила Келлога, заключается ли позиция Трампа в том, что "Украина может наносить дальние удары по России, и что это было разрешено президентом?". Келлог ответил, что если судить по словам Трампа, по словам вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио, то "ответ – да".

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН просил передать Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, но решения по ним еще не принято.


Материалы по теме

Удар по центру Новороссийска
Embed
Удар по центру Новороссийска

No media source currently available

0:00 0:24:28 0:00

Удар по центру Новороссийска

В городе введен режим ЧС


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG