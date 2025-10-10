Американские вопросы: Саммит как средство против "Томагавков"?

Готовность к миру или попытка предотвратить передачу Украине "Томагавков": каковы цели Владимира Путина и Дональда Трампа перед новой встречей? Этот и другие вопросы обсуждаем с автором книг о России Дэвидом Саттером и социологом, научным сотрудником Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым.
Выпуски
10 октября 2025
Американские вопросы: Испытание "Томагавками"?
03 октября 2025
Американские вопросы: Это коварное слово шатдаун
12 сентября 2025
Американские вопросы: Конец российской энергетической империи?
