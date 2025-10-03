Судно теневого флота, задержанное ранее Францией, продолжило путь

Танкер Boracay под флагом Габона, который, по ряду сообщений, принадлежит к российскому так называемому теневому флоту, в пятницу продолжил путь от побережья Франции в направлении Суэцкого канала - после того, как он на некоторое время был задержан французскими властями. Капитан, который ранее был задержан, по всей видимости, вернулся на борт судна. Об этом сообщают France Presse и Le Figaro. Агенство ссылается на данные мониторинговых сайтов и собственный источник. Официально о том, что судно больше не задерживается, не сообщалось.



Танкер был остановлен французскими кораблями в проливе Ла-Манш в субботу. Сообщалось о задержании капитана и первого помощника. В четверг вечером, однако, он вышел из порта Сен-Назер и сейчас двигается вдоль западного побережья Франции на юг по своему заявленному маршруту - он следует в Индию, предположительно с грузом нефти из России.





Капитан - гражданин Китая - и его помощник находятся на борту. Ранее сообщалось, что им было предписано в феврале явиться в суд во Франции по обвинению в неповиновении распоряжениям властей.

Прокуратура Франции ранее заявила, что судно было задержано в связи с тем, что его команда не отвечала на запросы властей и отказывалась сотрудничать. При этом ряд СМИ сообщал о том, что судно расследуют на предмет возможной причастности к запуску беспилотников над Данией в конце сентября. Официально это не подтверждалось.

Накануне, когда ещё не было известно об освобождении судна и капитана, его задержание прокомментировал российский президент Владимир Путин. Он назвал действия Франции "пиратством", сказав, что пиратов "уничтожают". При этом он не подтвердил и не опроверг связь судна, которое было ранее (под другим названием) включено в санкционные списки ЕС, с Россией.





