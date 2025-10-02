Французская полиция задержала капитана танкера "Борокай" и его первого помощника. Об этом сообщает агентство Reuters. Судно находится под санкциями ЕС, предположительно, принадлежа к так называемому российскому теневому флоту.

Прокурор Бреста сообщил, что экипаж не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и отказался сотрудничать. Ранее танкер уже задерживался из-за сомнений властей ЕС в его регистрационных документах.

Остановленный французскими военными танкер вышел из российского порта Приморск 20 сентября, прошёл через Балтийское и Северное моря и направился на запад через Ла-Манш, передаёт "Настоящее время".

Согласно данным MarineTraffic, 22 сентября Boracay находился примерно в 90 км от Копенгагена, когда был закрыт аэропорт Каструп из-за появления неопознанных дронов. Танкер потенциально мог использоваться для запуска дронов, писали журналисты-расследователи.