Движение ХАМАС согласилось выдать Израилю удерживаемых заложников и передать власть в секторе Газа независимой администрации в рамках мирного урегулирования ситуации в регионе. Об этом сообщила "Аль-Джазира".

Организация заявила, что готова к переговорам по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом. Ранее в пятницу он выдвинул движению ультиматум, потребовав принять весь план до вечера воскресенья.

В заявлении ХАМАС говорится, что предложения Трампа относительно будущего сектора Газа и прав палестинского народа, связаны "с единой национальной позицией" и "международными законами и резолюциями".

Движение, признанное террористическим в ряде стран мира, заявляет, что эти вопросы должны решаться "в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры", в которой ХАМАС "будет участвовать и вносить ответственный вклад".

Последнее заявление прямо противоречит плану президента США, потребовавшего от движения полностью покинуть сектор.

Ранее о поддержке плана Трампа заявили лидеры ряда европейских стран. Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что Москва готова "в целом поддержать документ". С предложением согласился и Израиль.

