Михаил Подоляк: "Для России война – это субъектность"

Президент США Дональд Трамп заявил о "хороших шансах" достичь соглашения о прекращении войны в Украине. При этом он добавил, что коррупция в Украине "не способствует" этому. Так Трамп прокомментировал отставку главы офиса президента Андрея Ермака.

Материал "Настоящего Времени"

В воскресенье представители США и Украины провели очередные переговоры по поводу "мирного плана" для Украины. Во Флориде встречались госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В американскую делегацию кроме Рубио входили спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а также его зять Джаред Кушнер.

Рустем Умеров возглавил украинскую делегацию после отставки Андрея Ермака. В субботу стало известно, что Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины. Перед этим у Ермака прошли обыски. По какому делу, официально не сообщалось. Издание РБК-Украина писало, что они связаны с коррупционным скандалом в "Энергоатоме". Главным подозреваемым по этому делу стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, имевший связи в том числе с Зеленским.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказывал, что Миндич и Ермак знакомы много лет. На так называемых "пленках Миндича", которые получили следователи в ходе прослушки фигурантов масштабного коррупционного скандала, также фигурировал человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам. Как утверждал Железняк, под этим прозвищем фигурировал Ерамак (имя и отчество Ермака начинаются с тех же букв: Андрей Борисович). "Интерфакс-Украина" и РБК-Украина со ссылкой на источники сообщали, что пока Ермак не находится в статусе подозреваемого. Однако источники газеты "Зеркало недели" говорили, что силовики готовы объявить его подозреваемым.

Обо всем этом мы поговорили с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Коррупционный скандал и кадровые перестановки

– Вы советник главы офиса президента Украины. Кого именно?

– На данный момент глава офиса уже в отставке. Соответственно, дальше будут идти процедуры, в том числе кадровые, а дальше уже будем понимать, где и как мы работаем.

– То есть в эти минуты вы не знаете архитектуру преобразований, о которых говорит Зеленский?

– Офис президента однозначно будет перезапущен. Будет другая кандидатура главы офиса, и, соответственно, будет другая управленческая вертикаль, другие функционалы у людей, которые придут, будет формироваться новая команда. Президент сейчас находится с визитом в европейских странах. Несколько дней он будет отсутствовать, а дальше уже будут приняты все необходимые кадровые решения. Не так много времени осталось до этого момента.

– Есть ли у вас ожидания и прогнозы? Как вы лично свою роль видите в будущей конфигурации?

– Давайте мою личную роль оставим на после того, как будет сформирована новая вертикаль. Мою роль должен видеть прежде всего президент страны. А какая будет новая задача? На мой взгляд, большая задача – это концентрация на международном треке. Офис президента и так играл активную роль с точки зрения переговорных процессов и модерации активности, которая касалась наших партнеров. И, соответственно, произойдет перераспределение властных полномочий.

Офис президента однозначно будет перезапущен

– Вы считаете себя соратником Ермака?

– Безусловно. Я работал с Ермаком шесть лет и понимаю, кто какие функции выполнял, кто за что отвечал. Когда говорят про эту конспирологическую теорию, что он выполнял функцию "вице-президента", то это не совсем корректно, на мой взгляд. Безусловным модератором всех процессов являлся и является президент Украины, а Ермак выполнял функцию операционного менеджера. Он был информационно активен. Но тем не менее, вертикаль выглядела несколько иначе. Президент, дальше операционный менеджер, дальше остальные исполнители. Такая вертикаль была в течение всех лет войны.

– Какие чувства у вас вызывает его увольнение?

– Я стараюсь не тратить эмоции. Есть решение, которое необходимо принимать. Президент считает, что нужно быстро принимать решения в отношении того, что касается этого энергетического кейса, коррупционного кейса, даже если это болезненные решения, потому что это должно остудить атмосферу, вернуть ее в конструктивное русло. Для господина Зеленского важно, чтобы было комфортно работать на внешних площадках, чтобы партнеры видели прозрачность в отношениях с Украиной. И в то же время, чтобы на внутреннем рынке не было этой чрезмерной конспирологичности, токсичности и так далее. Поэтому я подхожу к таким решениям прагматично. Президент несет ответственность за то, насколько эффективно государство, особенно на этапе войны. Мы видим достаточно серьезное внутреннее и внешнее давление. И если это решение позволит уменьшить давления или более эффективно противодействовать ему, то это правильное решение. Я прагматично подхожу к любым кадровым решениям.

Насколько я лично могу оценивать увольнение господина Ермака? Ну, конечно, ему эмоционально тяжело. С апреля 2022 года, когда он был назначен главой офиса президента, он практически круглосуточно находился возле президента и принимал те или иные решения. Ему тяжело, потому что он часть своей жизни отдал в рамках работы главой офиса. Его эмоциональное состояние здесь очевидно и понятно. Думаю, несколько дней пройдет, он будет более корректно говорить о каких-то вещах, как человек, который, впервые, наверное, столкнулся с максимально жестким наездом накануне своего увольнения.

– Наездом?

– Информационными атаками, давайте более корректно говорить.

– Процессуальные действия это называется.

– Нет. Это разные вещи. Давайте здесь разделим. Есть процессуальные действия, есть следственные действия, были проведены обыски и тому подобное. Про юридическую составляющую мне будет некорректно говорить, потому что это правоохранительные органы, в данном случае НАБУ и САП должны давать те или иные характеристики, в чем его подозревают, какие там есть сомнения. Опять же, это должно быть доказано в рамках юридических процедур. А я говорю про информационные атаки, достаточно масштабные, объемные. Это два разных процесса. С одной стороны, процессуально понятно, нужны доказательства. А с другой стороны, против главы офиса были объемные информационные атаки. Но тем не менее политика – это политика.

"Мирный план": территориальные уступки и гарантии безопасности

– Как происходящее влияет на переговоры Украины и США по "мирному плану"? Трамп, судя по его комментариям, в курсе, но в Москве откровенно ликуют.

– Конечно же, они всегда вкладываются в то, чтобы получить внутренний конфликт в Украине, раздуть его. Они понимают, как это делать, у них большие объемы информационных площадок, социальных сетей, которые они используют для этого. И, конечно, они сейчас с удовольствием смотрят на внутренний конфликт, который, мне кажется, президенту Украины удастся погасить теми или иными кадровыми решениями. Давайте еще несколько дней подождем и будем видеть несколько иную конфигурацию управленческих вертикалей в Украине. Этот конфликт будет погашен на внутреннем рынке. А то, что касается процессуальных действий в отношении этого энергетического кейса, коррупционного кейса в энергетике, то, думаю, там будет все доведено до конца. И это репутационно важно для Украины.

Я процитирую заявление наших европейских партнеров, что быстрота, жесткость, с которой работают антикоррупционные органы в Украине, говорит о том, что они абсолютно независимы, они самодостаточны, они имеют силу, имеют ресурсы для того, чтобы доводить те или иные процессуальные действия до конца, до судебных решений, до юридических выводов. Так что, думаю, нарастающий внутренний конфликт будет погашен кадровыми решениями. Думаю, что с партнерами тоже все вернется в то конструктивное русло, в котором и должно быть.

У США своя тактика и стратегия ведения переговоров. Если с европейцами прозрачность важна, доверительность важна, они действительно синхронизированы и в понимании мотивов России, и в том, что войну закончить тем, что пойти на уступки России не получится, наоборот, это будет стимулировать Россию продолжать экспансию на разных направлениях, то с американцами тяжелее. Они более глобализированы. У них много разных аспектов, много разных переговорных позиций по разным пунктам. Они считают, что одним из эффективных решений будет остановить войну здесь и сейчас. Мы на переговорах высказывали свою позицию. И надо признать, что американская сторона слышит аргументы. Она приводит контраргументы, но она слышит. Это не такая дискуссия, когда одна сторона замкнулась, вторая что-то говорит. Здесь очень конструктивно все идет.

Думаю, что какой-то более-менее понятный компромиссный вариант мирной инициативы Трампа будет на руках. А дальше мы упремся, я в этом не сомневаюсь, в неготовность России останавливать войну как таковую. Для России война – это субъектность. Нет смысла останавливать войну, если она дает тебе преимущество конкурентного порядка.

Дальше мы упремся, я в этом не сомневаюсь, в неготовность России останавливать войну

– Эти выводы можно сделать из риторики Путина. Но The Wall Street Journal пишет, что Белый дом собирался обсуждать с Украиной вопрос обмена территориями. Так ли это?

– Обмен территориями – очень странное название. Грубо говоря, это уступки территорий, что, на мой взгляд, нарушает международное право и требует пересмотра международного права. Эти вопросы обсуждаются, но сейчас еще нет окончательного варианта, нет смысла говорить о деталях. Это все очень хрупко, переговоры идут. В публичной риторике Путин, Лавров, Рябков или кто-нибудь еще из российского МИДа делают заявления, и мы понимаем, что это давление на сам переговорный процесс. Это тактика ведения переговоров. Это максималистские требования, которые периодически озвучиваются публично в одном и том же формате. Посмотрим, что они будут говорить уже в официальной переговорной процедуре с группой Уиткоффа, тогда уже будем делать выводы. (Интервью состоялось до переговоров американских представителей с Путиным в Москве 2 декабря. – Ред.). Но территории и гарантии сдерживания России по европейскому континенту в целом – это два самых болезненных вопроса. НАТО тоже. Но тут скорее НАТО нужно думать о том, какие функции оно будет выполнять в послевоенном европейском мире. Эти вопросы наиболее болезненные, они обсуждаются очень тяжело, но тем не менее они обсуждаются достаточно конструктивно с американской стороной. Там свои аргументы, у нас свои. Дальше ждем официальной российской позиции.

– Публичная риторика и Зеленского, и офиса президента поменялась. Раньше в прессе моментально отвергались любые предложения о том, что Украина должна будет поступиться территориями. Сейчас же Зеленский говорит, что Украина согласна вести любые дискуссии ради достижения мира. Эта позиция поменялась, чтобы не портить отношения с США?

– Нет. На мой взгляд, каждый этап войны требует тех переговорных инструментов, которые будут оптимальны для этого этапа. Вы можете жестко, и это будет оправдано, сказать: "Нет, мы не готовы обсуждать". Но тогда партнеры, в том числе Соединенные Штаты, скажут: "Раз вы не хотите вообще дискуссии, то давайте не будем вести дискуссии, занимайтесь сами войной". А заниматься самостоятельно войной без ресурсной поддержки партнеров тяжело. Россия не сама воюет. Там целый ряд стран, включая Китай, который ресурсно поддерживает Россию. И вообще сама по себе Россия, конечно, гигантская ресурсная страна, неразвитая в том смысле, в котором мы понимаем современные цивилизации, но тем не менее она большая. С ресурсной точки зрения она гораздо больше, чем Украина или любая другая европейская страна. Поэтому, если партнеры хотят дискуссии, то переговорные позиции должны выглядеть иначе. Не абсолютное отрицание, а готовность к диалогу. Это такая, я позволю себе эту фразу, взрослая переговорная позиция.