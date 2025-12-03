"Ногам в носочках уже все равно". Соцсети – о войне и переговорах

В Москве вновь практически безрезультатно закончились переговоры Владимира Путина с американским посланником Стивеном Уиткоффом и одним из предполагаемых авторов "мирного плана" США, зятем президента Трампа Джаредом Кушнером. Перед этим российский президент успел сделать ряд жестких заявлений, пригрозив лишить Украину доступа к морю и сказав, что уже сейчас готов к войне с Европой, которая "мешает" Вашингтону и Москве договориться об окончании войны в Украине. Нынешние украинские власти он в очередной раз назвал "хунтой".

Угрозы Путина, касающиеся войны с Европой, далеко не всем кажутся эфемерными: ставший "человеком-мемом" генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фройдинг на днях дал интервью журналу Atlantic, в котором с горечью рассказал о своей "обескураженности" разрушением привычного для его поколения миропорядка и признал, что Германии остается полагаться в потенциальном противостоянии с Россией лишь на собственные силы и на европейских союзников. Сейчас Фройдинг является инспектором сухопутных войск немецкой армии, а до этого возглавлял в Минобороны ФРГ ситуационный центр по Украине, координирующий военную помощь для ВСУ.

Безрезультатность переговоров в Москве подтвердил и тот факт, что из России Уиткофф и Кушнер, как сообщалось, должны были отправиться на встречу с Зеленским в Брюссель, но вместо этого американская делегация полетела прямиком назад в Вашингтон.

Все эти события происходят на фоне очередного разрушительного налета российской армии на Украину. В Днепре в понедельник российская ракета попала по офисному зданию в оживленном центре города, убив четырех и ранив почти 50 человек.

Igor Sitnik

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером окончились ничем.

Обе стороны даже не пытались скрыть этого.

Ушаков заявил, что прогресса нет, документы во многом Россию не устраивают и встреча Трамп-Путин не планируется.

Американцы ограничились пустыми словами "продуктивная встреча" (так говорят про каждый контакт уже 10 месяцев) и моментально улетели из Москвы.

Результат переговоров на самом деле стал ясен ещё до их начала - когда ухмыляющийся Путин вчера днём принялся рассказывать про готовность воевать с Европой.

Война не кончится, пока есть тот, кто её развязал

Война не кончится.

Она не кончится до тех пор, пока есть тот, кто её развязал.

Про возврат к довоенной "нормальности" людям в России нужно забыть.

Нормальной жизни будет всё меньше, войны всё больше, даже в благополучной Москве, и это очень надолго.

Кирилл Мартынов

Накануне миротворческой встречи с Уиткоффом в Кремле Путин выступил на инвестиционном форуме ВТБ с обнадеживающими инвесторов заявлениями. Евросоюз, сообщил он, мешает переговорному процессу с администрацией Трампа, а если что РФ готова воевать с Европой хоть сейчас, но, конечно, если та сама нападет первой. А если Украина будет топить нефтяные танкеры, то он, Путин, "отрежет ее от моря".

Перед этим, надев традиционную форму охранника "Пятерочки", Путин заслушал очередной доклад главы Генштаба Герасимова о взятии Покровска и пригласил журналистов, в том числе украинских, в Купянск: вероятно, восхититься его новыми владениями. Украинская журналистка Виктория Рощина, надо помнить, уже любовалась владениями Путина, после чего ее обезображенный труп вывезли из СИЗО-2 Таганрога.

В этом приподнятом настроении диктатор с опозданием на три часа начал встречу с советником Уиткоффом. Ясно, что он ждет капитуляции Украины, раздела мира с Трампом и желательно распада Евросоюза, где у него столько друзей. Такая переговорная позиция.

Путин ждет капитуляции Украины, раздела мира с Трампом и желательно распада Евросоюза

Параллельно в России развиваются некоторые социальные процессы. Народ сплотился в легальной ненависти к Ларисе Долиной. Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин оказался под судом за растрату, после чего записался на СВО и одновременно занес военкому 3 млн рублей, чтобы его признали негодным к службе, после чего попал под новое уголовное преследование (но и из него, понятное дело, есть выход).

Член комитета Госдумы по развитию малого и среднего бизнеса Наталья Полуянова пообещала, что участникам войны начнут с 1 января раздавать по 350 тысяч рублей с целью ведения предпринимательской деятельности. Это чиновники надеются откупиться от возможных социальных последствий войны и одновременно превращают СВОшников в микродолиных.

Фактически разложение бюрократии и судебной системы завершено, трехнедельная кампания по покорению "киевского режима" обернулась глубоким перерождением госаппарата в РФ, где теперь воруют, чтобы убивать, и убивают, чтобы украсть больше.

Скоро пойдет пятый год войны, и у этого государства нет реверса. Оно не сможет вернуться к нормальному режиму существования без демонтажа политического режима.

Отсюда, чтобы ни в коем случае не заканчивать начатое, потому что как раз после войны для диктатуры наступит ситуация пугающей неопределенности, Путин делает заявления о будущей войне с Европой.

Леонид Волков

Встречаются как-то Путин и Уиткофф… Встречаются, встречаются — а любви всё нет.

Как и было сказано: Путин сплясал очередной раунд ритуальных танцев вокруг американского начальства с единственной целью — послать сигнал "мы хорошие, украинцы плохие", чтобы от него отстали и позволили дальше заниматься любимым делом: убивать и разрушать.

Путин сплясал очередной раунд ритуальных танцев вокруг американского начальства

Те и отстали. Потому что никаких рычагов давления на Путина у администрации Трампа нет — что и было еще раз наглядно показано в последние недели.

Настоящее путинское начальство сидит в Пекине: вот оттуда если цыкнут, нацлидер сразу будет шелковый на задних лапках ходить. Но Пекин-то как раз всё устраивает.

Кирилл Шулика

Ну вряд ли кто-то ожидал, что сегодня прямо Владимир Путин и Стив Уиткофф о чем-то договорятся. Не стоило питать иллюзий, даже несмотря на то, что Зеленского в Киеве ослабил коррупционный скандал.

Отмечу два позитивных момента, о которых уже говорил.

Во-первых, американцы стали полноценными посредниками, а не союзниками Украины, которые должны победить Россию, как это было при Байдене. Настоящее посредничество, как показывает мировой опыт, может дать результат.

Во-вторых, кажется, американцы ушли от попыток решить все с наскока и поняли, что нужен долгий и сложный мирный процесс, то есть марафон, а не спринт.

Это то, что вселяет оптимизм. Остальное, включая позицию Украины, Европы и невозможность по крайней мере пока решить территориальный вопрос, а он ключевой, оптимизма нам не добавляет.

Поэтому Путин и приказал готовить военных в зоне СВО к зиме. Пока только к нынешней, а не следующей.

И с учетом заявлений президента последних двух дней, он понимает, что завтра ничего не кончится и на мирном треке еще даже не начинали. Наверняка это понимает и Трамп. Некоторое время для того, чтобы сделать заявку на Нобелевскую премию мира у него еще есть. Главное, чтобы ему не надоело.

Кроме того, в повестке дня все чаще появляется Европа с деструктивной, как вчера публично указал Путин, позицией. И это такая отдельная история, которая, если получит развитие, то повлияет на много.

Кремль же ведь считал сигнал США, когда Рубио не прибыл на Совет НАТО. И это первый с 1999 года случай, когда там не было американского госсекретаря. И вообще Белый дом всячески намекает, что евроатлантизм и глобализм Трампу надоел и эти форматы себя изживают. Соответственно, сейчас Россия всячески стремится поддерживать контакты с США, иногда уделяя внимание и экономическим возможностям, чтобы Трамп заинтересовался именно этим, а не европейскими возможностями. В конце концов Трамп не любит слабых лидеров, ему проще ладит с Си, Путиным и даже Ким Чен Ыном, чем с Мерцем и Макроном, у коих рейтинги близки к самым низким в истории своих стран.

Поэтому украинский мирный трек многогранный и нелинейный, тут очень много побочных сюжетов. Но они станут актуальны только после решения территориального вопроса.

Артур Соломонов

Только сейчас услышал, как Путин сообщил, что в случае войны России с Европой очень быстро "России будет не с кем договариваться".

Это говорит президент страны, которая за срок, сравнимый с отечественной войной, неутомимо празднует лишь взятие деревень и поселков.

Но вот если враг будет сильнее – тогда врагу и конец. Логично. И ведь кто то до сих пор считает патриотизмом поддакивание этому бреду.

Alexander Hotz

Путин заявил о "хунте, которая захватила власть в Киеве". Но бомбит-то он не хунту, а народ. Ему ужасно не нравится, что украинский народ "захватил власть" в Украине. И он всячески пытается переубедить его ударами по гражданскому населению. Но что случается с диктаторами, которые воюют с народами, истории хорошо известно.

Пока Россия действительно воюет не с Европой, а с Украиной, причем удары почему-то продолжают наноситься по гражданским объектам – в понедельник в Днепре в результате российской ракетной атаки на оживленный район в центре города погибли 4 человека и пострадали почти 50. Мир облетела жуткая фотография одной из погибших, 12-летней девочки, и другие страшные снимки последствий удара.

Katia Margolis

Утром россияне завтракали, вели детей в школу, ехали на работу и нанесли ракетный удар по Днепру.

4 убиты на месте. 40 пострадавших. 11 раненых в тяжелом состоянии.

По словам главврача Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергея Рыженко:

"Много женщин. …женские тела с оторванными руками и ногами, выбитыми глазами рассказывают о страшных последствиях ракетного взрыва. По меньшей мере десяток ран в каждом теле. Многие не могли дышать. Перевели на аппараты ИВЛ. Все хирурги и анестезиологи Мечникова стоят в операционных, спасая жизни простых днепрян".

Только тупая боль и ненависть к той нераскаявшейся, уродливой стране-насильнице

Я продолжаю работать над циклом графических работ о женском теле и душе как об острове, который видит сам себя сверху, я только вернулась из мастерской и не смотрела новости. Я хотела написать пост о феминициде, о новом важном законе Италии, но сейчас я смотрю на эти детские ноги в носочках, которые уже никогда никуда не пойдут и никаких слов, комментариев о "переговорах", мыслей о связи мизогинии и фашизма и рефлексии нет.

Только тупая боль и ненависть к той нераскаявшейся, уродливой стране-насильнице, где выпало родиться и которая уже никогда больше не будет моей и которой, надеюсь, не будет уже при моей жизни.

Только ногам в носочках среди осколков стекла уже все равно.

Dobriy Dmytro

Видео ударов нацистской россии по Днепру. Покажите это американцам, называющим переговоры об окончании войны "позитивными".

Вадим Гефтер

В качестве аргумента, что переговоры в Америке прошли успешно, русская ракета в#ебала в паре сотен метров от моего дома. Минут тридцать назад. Мои в порядке, включая попугая Жору и пса Беню, которые менее всего понимают, что за херня произошла.

Это явный признак того, что война скоро закончится. Ну если у этих выбл*дков ракеты не кончаются, значит должна закончиться война. Аргумент?

Стас Дмитриевский

Днепр...

А мир, кажется, привык.

Того, кто убивает одного или нескольких, разыскивают и судят.

Мир, кажется, привык

Тому, кто убивает тысячи или десятки тысяч, стелют ковровые дорожки, встречают как дорогих гостей и предлагают выгодные сделки. Сделки на крови чеченцев, грузин, сирийцев, теперь – украинцев. Кто следующий умоется этой кровью?

Maria Bezruk

Переговоры растянулись на много месяцев, рокировки в кабинетах создают иллюзию действия, а люди продолжают гибнуть каждый день, как в своих постелях – в Днепре, Киеве, Белгороде, так и на поле боя под Покровском и Купянском. Тяжело переживая потерю на войне близкого человека, вспомнила этот прекрасный кавер хрестоматийной антивоенной песни Питера Сигера "When Habe All the Flowers Gone" в исполнении Нестерова/Макаровой. Они сделали это видео в 1999-м, когда по итогам первой декады свободы от коммуняк, вместо правового общества и процветающей демократической страны мы получили Чеченскую войну и премьера-чекиста. Недавно узнала о том, что на создание этой песни Сигера вдохновило прочтение романа "Тихий Дон", где была колыбельная, слова которой и стали фундаментом для основного образа песни.

Пока мужчины в дорогих костюмах не торопясь делают вид, что решают судьбы мира, люди продолжают умирать. Когда же все это поймут?!