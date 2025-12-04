Вода, ветер, смерть. Страны Азии под ударом ураганов и наводнений

Из-за серии сильнейших ураганов, с конца ноября обрушившихся разом на многие государства Южной и Юго-Восточной Азии, уже погибли не менее 1500 человек. Разрушения огромны, миллионы людей остались без жилья и доступа к питьевой воде, продовольствию и врачебной помощи.

За последние две недели на Южную и Юго-Восточную Азию одновременно обрушились три сверхмощных урагана. Помимо подтвержденных смертей, многие тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Миллионы стали беженцами.

С конца лета этого года в Тихом и Индийском океанах в муссонный сезон, начинающийся в Северном полушарии в середине-конце лета, сформировались не менее 16 сверхмощных и еще десятки "обычных" ураганов. При этом, по свидетельствам и местных жителей, и ученых, даже умеренные ураганы теперь приносят экстремальные осадки и вызывают масштабные наводнения.

Муссоны (от арабского слова موسم‎, "mawsim", что означает "время года") – это обычные сезонные ветры, всегда дующие из полосы тропиков к экватору. Они свойственны тропическим областям, но также и некоторым приморским местностям умеренного пояса Земли, в первую очередь на Дальнем Востоке и в Восточной Азии. Иногда они вызывают сильнейшие атмосферные вихри, вращающиеся по спирали под действием силы, вызванной вращением нашей планеты, с вертикальной осью огромного, от сотен до нескольких тысяч километров, диаметра, и с резко пониженным давлением воздуха в центре.

При этом в разных частях света для их названия используются разные слова – "ураган", "тайфун" и "циклон", – однако в принципе это синонимы, означающие один и тот же тип морских штормов или же "погодной системы низкого давления", которая возникает над теплой морской поверхностью и сопровождается мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами огромной силы.

В этом году привычный сезон муссонных дождей и ураганов в тропиках стал необычайно интенсивным. Отчасти это случилось из-за эффекта "Ла-Нинья" – сложного погодного явления, возникающего каждые несколько лет в результате аномальных колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной полосе Тихого океана. "Ла-Нинья" появляется, когда сильные ветры быстро переносят теплую воду по поверхности океана в сторону от Южной Америки к Юго-Восточной и Восточной Азии, создавая условия для формирования "супер-ураганов".

Сейчас самое большое количество погибших в результате ураганного ветра, дождей и причиненных ими наводнений и оползней зафиксировано в Индонезии, Шри-Ланке и Таиланде. Муссоны, причем даже там, где обошлось без формирования сильных ураганов, привели к повсеместному разливу рек, разрушена инфраструктура целых городов и многих провинций, многие из которых просто ушли под воду. Спасатели, полиция, армия и сотрудники гуманитарных организаций во многих местах пока просто не в состоянии туда добраться.

По Азии в ноябре-декабре ударили один за другим четыре циклона: "Калмаэги", а затем "Фун-Вон", причинившие огромные разрушения на Филиппинах, а затем ушедшие в сторону Вьетнама, Тайваня и южных японских островов Рюкю, "Дитва", который сперва обрушился на Шри-Ланку, а потом направился в сторону Индии, и "Сеньяр", который сначала достиг Индонезии, а потом ударил по Малайзии, Таиланду и Вьетнаму.

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке заявил, что это островное государство столкнулось с "крупнейшим и самым сложным стихийным бедствием в нашей истории", затронувшим каждую часть страны и превысившим по масштабу разрушений "рождественское" цунами 2004 года, которое тогда уничтожило лишь прибрежные районы – хотя унесло жизни тысяч людей и причинило ущерб на миллиарды долларов.

По официальным данным, количество погибших сейчас превышает 610 человек, но еще сотни числятся пропавшими без вести. Из-за наводнений и оползней, вызванных "Дитвой", на Шри-Ланке без крова остались более миллиона жителей, более 15 тысяч домов просто исчезли. Также в ряде провинций этой тропической страны главной проблемой стал доступ к чистой питьевой воде.

Репортаж индийского телеканала Oneindia News о разрушениях на Шри-Ланке:

При этом в последние годы Шри-Ланка уже пережила массу других бедствий – и новые террористические нападения, и пандемию COVID-19, и тяжелейший коллапс экономики, приведший к истощению имеющихся в стране запасов продовольствия и топлива и породивший народную революцию 2022 года, сместившую тогдашнего президента Готабая Раджапакса.

Пока что спасательные команды при поддержке коллег и военной авиации из соседней Индии все еще пытаются добраться до некоторых затопленных сельских районов, которые оказались недоступными из-за наводнения. По информации министерства транспорта Шри-Ланки, вода уничтожила по меньшей мере 10 магистральных мостов, более 200 основных дорог остаются "непроходимыми".

Власти Индонезии заявили, что от вызванного тайфуном "Сеньяр" наводнения пострадали 1,5 миллиона человек, около 570 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, причем 300 тысяч из них были эвакуированы силами спасателей, армии и спецслужб, так как самостоятельно они это сделать не смогли. Официальное число погибших в Индонезии превысило 800, более 400 до сих пор числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадал остров Суматра, где ко многим отдаленным селениям в горно-лесистой местности спецслужбы и военные до сих пор не имеют доступа – и никто пока не может оценить, каков там уровень смертей и разрушений.

По меньшей мере 170 человек погибли в Таиланде, где наводнение вынудило более двух миллионов жителей бежать из своих домов. Таиландская армия сообщает, что направила для спасения людей в южные провинции страны, пострадавшие от циклона и наводнения сильнее всего, тысячи солдат, а также большую часть своих боевых вертолетов и катеров.

Во Вьетнаме, который в этом году уже пострадал от 14 других тайфунов, во время двух последних, "Фун-Вона" и "Сеньяра", в результате наводнений и оползней погибли более 100 человек. На Филиппинах, на которые ранее в ноябре обрушились два тайфуна за одну неделю, с жизнью расстались более 250 человек.

Репортаж индийского телеканала NEWS9 о последствиях урагана "Сеньяр" в Таиланде:

Ученые отмечают, что разрушительные ураганы редко формируются непосредственно вблизи экватора, где их сила наиболее слаба. Однако циклон "Сеньяр" сейчас начал формироваться всего в 5 градусах к северу от экватора, в проливе между Индонезией и Малайзией. Все это они связывают с глобальными изменениями климата.

Уже более века парниковые газы, выбрасываемые в результате промышленной деятельности в атмосферу планеты, удерживают в ней избыточное тепло. 2024 год оказался самым жарким с момента начала ведения достоверных наблюдений. Океаны все сильнее нагреваются, и их все более теплая вода способствует быстрому формированию и усилению тропических ураганов.

Более теплый воздух также удерживает и переносит больше влаги, и поэтому рост глобальной температуры атмосферы Земли делает каждый муссонный сезон более изменчивым, интенсивным и непредсказуемым.

Репортаж канадского телеканала CBC News о последствиях ураганов "в Азии:

К тому же в этом году все перечисленные ураганы характеризовались не только сильнейшими атмосферными вихрями, но и дождями необычайной интенсивности. В Юго-Восточной Азии тайфуны конца осени вообще часто совпадают с муссонными дождями, однако для Южной Азии такое совпадение (которое наблюдается сейчас) очень необычно. Например, в Бенгальском заливе за последние 50 лет доля циклонов, сила которых достигает экстремальных значений, увеличилась почти в полтора раза.

Государства Южной и Юго-Восточной Азии, сильнее всего пострадавшие сейчас от ураганов, хронически испытывают трудности с ежегодной подготовкой к сезону муссонов, хотя в каждом из них свои планы действий на случай природных катастроф имеются. Главная проблема правительств всех этих стран – бедность и перенаселение, а также другие социально-экономические и политические трудности, влияющие на их возможности заранее подготовиться к приходу очередного стихийного бедствия. Кроме того, в последнее время они сталкиваются со все большим недовольством и давлением собственного населения, требующего более быстрого, справедливого и эффективного реагирования на катастрофы.

К примеру, в 283-миллионной Индонезии, четвертой по численности населения стране мира, в прошлом сентябре десятки тысяч людей вышли на улицы с массовым протестом против вопиющей нищеты и неравенства в уровне благосостояния бедных и богатых слоев общества.

Одновременно в том же месяце схожие массовые манифестации и волнения произошли на Филиппинах. Тысячи протестующих вышли на улицы Манилы, требуя ответа от правительства, которое они обвиняют в незаконном присвоении миллиардов долларов, выделенных на борьбу с наводнениями. Ранее "Гринпис" подсчитал, что около триллиона филиппинских песо (17,6 миллиарда долларов), выделенных иностранными спонсорами за последние годы Филиппинам для борьбы с регулярными ураганами и наводнениями, были растрачены на другие цели или просто разворованы.

Точно такая же критика в адрес власти начинает звучать даже в официально до сих пор коммунистическом и авторитарном Вьетнаме, и в Таиланде, которым фактически в последние десятилетия, с редкими перерывами, жестко руководят высшие чины вооруженных сил.