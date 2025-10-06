В Тбилиси задержаны 13 участников акции протеста 4 октября

В Грузии в понедельник были задержаны 13 участников акции протеста в Тбилиси 4 октября. Власти утверждают, что они активно участвовали в попытке штурма здания администрации президента. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе об участии в массовых беспорядках, захвате или блокировке работы стратегического объекта, повреждении имущества и о призывах к свержению правительства.

Заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что были идентифицированы 15 подозреваемых, 13 задержаны, ещё двоих ищут.

Ранее были задержаны пятеро членов оргкомитета акции протеста. Ожидается, что 7 октября они предстанут перед судом.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до сообщения о задержании 13 человек заявил, что "в эти часы проводится спецоперация МВД для задержания правонарушителей". Он вновь назвал события 4 октября попыткой насильственного захвата власти, инспирированной извне. По его словам, за последние четыре года оппозиционное "Единой национальное движение" пять раз предпринимало попытки организации "майдана", на что власти "дали адекватный ответ".

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления; их бойкотировал ряд крупных оппозиционных сил, в том числе партия бывшего президента Михаила Саакaшвили "Единое национальное движение". Часть оппозиции анонсировала собрание в центре Тбилиси с целью "мирного свержения власти". Вечером участники акции протеста попытались ворваться в президентский дворец в Тбилиси. Части демонстрантов удалось проникнуть во двор – его забор был разрушен. Спецназ использовал перцовый спрей, слезоточивый газ и водомёт для защиты дворца. Были пострадавшие среди демонстрантов и полицейских.

Акции протеста в Тбилиси с осени прошлого года, когда правящая "Грузинская мечта" одержала победу на парламентских выборах, проходят практически каждый день. Сторонники оппозиции не считают действующие власти легитимными, обвиняя их в авторитаризме и пособничестве России. Власти Грузии обвиняют ЕС в поддержке протестов.