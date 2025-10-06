Выборы, протесты и перцовый спрей. Новые массовые выступления в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил активистам оппозиции дальнейшими арестами. В стране сохраняется высокая напряженность после массовых протестов, прошедших в минувшие выходные в Тбилиси.

"Попытка государственного переворота"

"Несколько человек уже арестованы. В первую очередь организаторы попытки государственного переворота, – заявил Кобахидзе журналистам 5 октября, когда толпы протестующих вновь собрались в центре грузинской столицы. – Никто не останется безнаказанным... Многие должны ожидать приговоров за насилие, которое они совершили против государства и правоохранительных органов", – заявил премьер.

Министерство внутренних дел пообещало "принять соответствующие меры для обеспечения общественного порядка и безопасности". Власти задержали по меньшей мере пятерых организаторов уличных протестов в Тбилиси 4 октября, в том числе Паату Бурчуладзе и Муртаза Зоделаву. Перед задержанием Бурчуладзе, 70-летний оперный певец, призвал сотрудников МВД "услышать призыв народа" и арестовать лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Их бойкотировал ряд крупных оппозиционных сил, в том числе партия бывшего президента Михаила Саакaшвили "Единое национальное движение". Часть оппозиции анонсировала митинг в центре Тбилиси с целью "мирного свержения власти". Вечером участники акции протеста попытались захватить президентский дворец. Части демонстрантов удалось проникнуть во двор – забор был разрушен. Спецназ использовал перцовый спрей, слезоточивый газ и водомёт для защиты дворца.

В условиях бойкота со стороны ряда оппозиционных партий на выборах уверенную победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". По всей стране за "Грузинскую мечту", согласно данным ЦИК, проголосовали 81,7% избирателей. В Тбилиси поддержка партии составила 70%. На выборах мэров в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти победу одержали кандидаты от "Грузинской мечты". В Тбилиси действующий мэр Каха Каладзе набрал 71,5% голосов.

Поздно вечером 5 октября Служба государственной безопасности Грузии (ССБ) заявила, что обнаружила большой запас оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в укрытии за пределами столицы. ССБ утверждала, что оружие предназначалось для "подрывных действий" в день местных выборов, которые международные организации раскритиковали как прошедшие в атмосфере запугивания.

5 октября глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас осудила ход выборов, заявив, что они прошли "в атмосфере широких репрессий против инакомыслия". "Месяцы рейдов на независимые СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение в тюрьму оппонентов и активистов, а также поправки к избирательному кодексу, благоприятствующие правящей партии, резко снизили возможность проведения конкурентных выборов. Большая часть оппозиции бойкотировала эти выборы, и явка была относительно низкой", – заявила Каллас.

ЕС обвиняют во вмешательстве

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности в послевыборный период и призываем власти соблюдать права граждан на свободу собраний и выражение мнения", – говорится в совместном заявлении Каллас и Марты Кос – члена Еврокомиссии, курирующей вопросы расширения Евросоюза.

Премьер Кобахидзе, в свою очередь, обвинил ЕС во вмешательстве в дела Грузии. "Вы знаете, что конкретные люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку всему этому, попытке свергнуть конституционный порядок. В этом контексте посол Европейского союза в Грузии несет особую ответственность. Он должен выступить, дистанцироваться и строго осудить все, что происходит на улицах Тбилиси", – сказал премьер-министр.

Каллас и Кос заявили, что ЕС "отвергает и осуждает дезинформацию о роли ЕС в Грузии и личные нападки на посла Европейского союза". Занимающий эту должность польский дипломат Павел Герчинский, в частности, заявлял: "Мы готовы. Мы открыты. Мы решили принять Грузию в наши ряды. Но для этого нам нужно увидеть приверженность, самоотверженность и серьезные реформы. К сожалению, пока этого не происходит". Посол выражал протест против действий грузинских властей, не раз разгонявших демонстрации оппозиции, называя это "кампанией запугивания, насилия и жестокости".

Нынешней целью прозападных протестующих было возобновление ежедневных демонстраций, которые начались в прошлом году после предполагаемых нарушений на парламентских выборах и последующего решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Оппозиция также критикует то, что называет растущей пророссийской ориентацией правительства "Грузинской мечты". Сторонники оппозиции иронически называют правящую партию "Российской мечтой".

Антиправительственные выступления в основном утихли в последние месяцы после репрессивных действий властей. События 4 октября стали новым всплеском протестной активности.

Движение в сторону России?

Дрейф "Грузинской мечты" в сторону России, включая принятие ряда законов в кремлевском стиле, в частности, законодательства об "иностранных агентах", вызвал негативную реакцию США и ЕС, что привело к приостановке множества совместных проектов.

Правительство Грузии, однако, отвергает обвинения в репрессиях против инакомыслия и жестоком обращении с протестующими. В правящей партии традиционно говорят о внешнем влиянии, которое стоит за выступлениями оппозиционеров. "Это объединение людей, которые хотят всего лишь вернуться к власти в Грузии. И тут вдруг у них появилось множество сторонников за пределами страны, готовых оказать им финансовую и политическую поддержку. И какова причина? Якобы смена внешнего курса, будто бы страной правит пророссийское правительство. Тогда как ни одного примера, подтверждающего это, с 2012 года так и не было", – говорит депутат парламента от партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский.

Тем временем организаторы протестов призывают к их продолжению. Вечером 5 октября в центре Тбилиси вновь собрались толпы людей, но сообщений о беспорядках не поступало.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступает против партии "Грузинская мечта" и ранее возглавляла мирные протесты, заявила, что выступает против любого насилия, и обвинила правительство в "инсценировке" нападения на президентский дворец 4 октября с целью дискредитации оппозиции:

"Я на проспекте Руставели на 310-й день мирного протеста за европейское будущее Грузии. Инсценированный режимом «захват» президентского дворца – это провокация. Мы не поддадимся на это – мы выступаем за свободные и справедливые выборы и европейскую Грузию".

5 октября она повторила призывы к сторонникам оппозиции – продолжать оказывать давление на правительство. "Наступит день выборов, настоящих честных парламентских выборов, когда мы действительно сделаем свой выбор... Я призываю всех выйти вместе и продолжать, пока это необходимо и до конца этой мирной акции протеста", – заявила Зурабишвили.