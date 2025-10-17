Многомиллионные протесты: сигнал Трампу?

Против чего выступали участники протестов "нет королей"? Почему предъявлены обвинения оппонентам Дональда Трампа? Как американцы воспринимают президента? Эти и другие вопросы обсуждаем с профессором университета Джорджа Мейсона Ильей Соминым и профессором Хаверфорд колледжа Владимиром Конторовичем.