Многомиллионные протесты: сигнал Трампу?

Против чего выступали участники протестов "нет королей"? Почему предъявлены обвинения оппонентам Дональда Трампа? Как американцы воспринимают президента? Эти и другие вопросы обсуждаем с профессором университета Джорджа Мейсона Ильей Соминым и профессором Хаверфорд колледжа Владимиром Конторовичем.
Выпуски
-
17 октября 2025
Американские вопросы: Саммит как средство против "Томагавков"?
-
10 октября 2025
Американские вопросы: Испытание "Томагавками"?
-
03 октября 2025
Американские вопросы: Это коварное слово шатдаун
-
12 сентября 2025
Американские вопросы: Конец российской энергетической империи?
-
-