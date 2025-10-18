Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня

Выпуск программы "Музыка на Свободе" посвящён арабским исполнителям, популярным в своих странах примерно полвека назад. Повтор от 15.01.2023
Выпуски
18 октября 2025
Греческая околокорневая. Артемий Троицкий открывает ребетику
11 октября 2025
В Датском королевстве. Артемий Троицкий спускается с горы
27 сентября 2025
Сонидерас и ребахада. Артемий Троицкий ищет записи из склепа
20 сентября 2025
Boom! Boom! Артемий Троицкий продолжает рассказ о семье Лиминьяна
13 сентября 2025
Семья Лиминьяна. Артемий Троицкий отправляется в Перпиньян