Украинские дроны атаковали НПЗ "Башнефти" в Уфе

Украинские беспилотники утром в субботу 11 октября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании "Башнефть" в Уфе, столице российской республики Башкортостан. Об этом сообщают источники Украинской службы Би-би-си в Службе безопасности Украины. Об ударе пишут и другие украинские СМИ, в частности "РБК-Украина" и "Суспiльне". Была атакована установка по переработке сырой нефти на НПЗ "Башнефти", подтверждают источники Bloomberg.

По сведениям источника Би-би-си, после взрывов, произошедших на территории предприятия, туда начала прибывать пожарная техника, а над самим НПЗ "поднимается столб черного дыма".

Российские власти не сообщали об ударе украинских беспилотников по НПЗ в Уфе и не комментировали утверждения СБУ. В ночь на субботу Росавиация на некоторое время закрывала аэропорт этого город для "обеспечения безопасности полетов". Утром в субботу Минобороны России заявило, что силы ПВО "перехватили и уничтожили" пять украинских дронов над Башкортостаном.

Это уже третий за последний месяц удар беспилотников СБУ по объектам в Башкортостане, в частности, удар по этому же заводу "Башнефти" в Уфе был нанесён 13 сентября, сообщает "Настоящее Время".





11 октября главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в сентябре на территории России ударами украинской армии было поражено 70 объектов топливного и военного сектора. Переработку нефти в России, по его словам, удалось уменьшить на 21%. Ранее о том, что в России в простое сейчас находится рекордное число установок по переработке нефти, сообщало РБК со ссылкой на независимых аналитиков. В большинстве случаев, хотя и не во всех, простой связан с атаками беспилотников.

Комплекс "Роснефти" в Уфе с общей мощностью переработки в 23,5 млн тонн нефти в год, расположен примерно в 1750 километрах от Киева.

В то время как Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Россия атакует украинские энергетические объекты и газовую инфраструктуру, в том числе в Киеве, Одессе, Днепре и Полтавской области.